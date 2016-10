Anklage fordert elf Jahre Haft für 46-Jährigen

Alle Bilder anzeigen Vor einem Jahr brannte der Gasthof "Altes Relaishaus". © Tröster Das Alte Relaishaus auf der Rheinau wird demnächst zwangsversteigert. Es brannte in der Nacht zum 21. Oktober 2015 vollständig aus. © tröster

Mit dem 46-jährigen Angeklagten Peter M. geht Staatsanwältin Jeanette Zipperer in ihrem Plädoyer hart ins Gericht: Sie fordert für ihn elf Jahre Haft wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Betruges. Er habe die Tatherrschaft und die Organisationsherrschaft bei dem "heißen Abbruch" gehabt, sei Anführer der zwei Mitangeklagten Heinz-Dieter W. (67) und Michel D. (21) gewesen. Die hätten als Helfershelfer den wochenlang vorbereiteten Coup vor genau einem Jahr ausgeführt und in der Nacht zum 21. Oktober das denkmalgeschützte Gasthaus auf der Rheinau in Brand gesetzt. "Ein rücksichtsloses und egoistisches Vorgehen", so die Juristin, das Nachbarn durch Rauchgase in Lebensgefahr hätte bringen können.

Das Motiv liege auf der Hand: Der 46-jährige habe mit der Brandstiftung das Barockhaus niederbrennen wollen, so den Denkmalschutz aushebeln, die Versicherungssumme kassieren und neu bauen.

Grillzünder, Lampenöl, Benzin

Für diese Pläne "brauchte er einen Deppen" und habe ihn in dem willfährigen, von seiner Gunst abhängigen Heinz-Dieter W. gefunden. Sein Mann fürs Grobe, der kostenlos bei Peter M. wohnen durfte und der die Feuersbrunst mit Grillzündern, Lampenöl und Benzinkaninstern vorbereitet habe. Für ihn forderte die Staatsanwältin eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren.

Vergleichsweise gnädig fiel der Strafantrag für den dritten im Bunde aus. Obwohl der 21-jährige Michel D. den aktiven Part übernommen, und das Feuer nachts um 1 Uhr gezündet hatte, und obwohl er mit 30 000 Euro Brandstifter-Lohn von Peter M. geködert worden war, die Hälfte des Geldes auch schon vor der Tat in Empfang genommen hatte. Aber durch sein Geständnis, durch seine präzise Auskunft gegenüber den Ermittlern, habe die Straftat dann aufgeklärt werden können.

Er zeige außerdem Reue und könne wegen einer Reifeverzögerung noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Ihm wollte die Staatsanwältin Zipperer mit einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung noch eine Chance einräumen. Ebenso der 21-jährigen Laura H., die als beste Freundin Mitwisserin bei der Brandstiftung Fahrdienste übernommen habe.

Elf Jahre für seinen Mandanten Peter M. - von diesem Antrag zeigte sich Verteidiger Alexander Fleck geschockt, ihm sei kein vergleichbares Urteil bekannt. Immerhin sei die Brandstiftung so vorbereitet worden, dass keine Nachbarn Schaden erlitten. Nur Peter M. selbst: "Er hat den Bock seines Lebens geschossen, so ein Schwachsinn!" Fleck plädierte auf eine Haftstrafe von fünf Jahren, sein Mandant habe in einer finanziell ausweglosen Lage einfach keine anderen Lösung gesehen.

"Aus Dankbarkeit" geholfen

Das hohe Alter und die Abhängigkeit seines Mandanten führte der Verteidiger von Heinz-Dieter W. ins Feld. Nach neun Monaten U-Haft sei der 67-jährige, der aus Dankbarkeit den Brand vorbereitet und Michel D. eingewiesen habe, zermürbt, so Rechtsanwalt Hanns Larcher. Im Strafmaß müsse auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, schuldangemessen sei eine Haftstrafe von drei Jahren.

Tobias Abel, Verteidiger des jungen Michel D., konnte dem Antrag der Staatsanwältin für seinen Mandanten folgen. Abel betonte, dass der 21-jährige Brandleger immerhin aus eigenem Antrieb ein Geständnis abgelegt habe, gleich nachdem er dem Einfluss seines großen Vorbildes Peter M. in der Untersuchungshaft entronnen war.

Das Urteil wird im Landgericht am Dienstag, 25. Oktober, 11.30 Uhr verkündet.