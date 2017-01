Anklage gegen jungen Algerier

Weil er eine junge Frau vergewaltigt, schwer verletzt und beraubt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 20-Jährigen erhoben. Der Mann soll die 26-jährige im Juli 2016 in der Neckarstadt überfallen und vergewaltigt haben.

Der brutale Fall hatte für Aufsehen gesorgt - auch wieder in der vergangenen Woche. Da wurde ein Mannheimer geehrt, der Jogger war der Frau auf der Neckarwiese zu Hilfe geeilt und hatte den Täter vertrieben. Bei der Ehrung sprach der Polizeipräsident davon, dass der Zeuge der Frau das Leben gerettet habe. Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelten zunächst auch wegen versuchten Totschlags, dieser Vorwurf wurde laut Sandra Utt, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, in gefährliche Körperverletzung geändert. Der weitere Tatvorwurf der Staatsanwaltschaft: besonders schwere Vergewaltigung und Raub.

Zur Neckarwiese gezerrt

Den mutmaßlichen Täter konnte die Polizei wenige Tage nach der Tat in Norddeutschland festnehmen. Es handelt sich um einen algerischen Asylbewerber, der 20 Jahre alt sein soll. Laut der Staatsanwaltschaft ist der Mann mit verschiedenen Personalien in Deutschland registriert, sein Alter wurde mithilfe eines Gutachtens bestimmt. Da er damit noch unter das Jugendstrafrecht fallen dürfte, wurde Anklage vor der Jugendkammer erhoben. Der 20-Jährige sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft und bestreitet den Tatvorwurf im Wesentlichen.

Die Anklage legt dem Algerier zur Last, am 22. Juli gegen 4.50 Uhr sein Opfer in der Neckarstadt angesprochen zu haben. Die Frau befand sich auf dem Nachhauseweg. Als sie ihren Hauseingang betrat, soll der Beschuldigte die Frau "von hinten überfallen, sie gewürgt und zu Boden gebracht" haben. Anschließend habe er ihr mehrfach in den Oberkörperbereich getreten und sie hierdurch erheblich verletzt, woraufhin die Geschädigte zu keiner Gegenwehr mehr fähig gewesen sei. Daraufhin habe der Mann die 26-Jährige vergewaltigt und ihr eine Goldkette vom Hals gerissen. Die Frau musste später wochenlang stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Nach ersten Schilderungen soll der Täter die 26-Jährige von ihrem Hauseingang in der Käfertaler Straße bis zur Neckarwiese gezerrt haben, dort griff später auch der Jogger ein. Diese Version wollte die Staatsanwaltschaft gestern nicht mehr kommentieren. Einen Termin für den Prozess vor dem Landgericht gibt es noch nicht. bro