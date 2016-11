Anklage im Mordfall vor 23 Jahren

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 44-jährigen Spanier Anklage zum Landgericht Mannheim (Jugendkammer) erhoben. Der heute 44-Jährige soll vor 23 Jahren einen damals 41-jährigen italienischen Gaststättenbetreiber getötet haben (wir berichteten mehrfach). Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 2. Februar 1993 als 20-Jähriger zusammen mit drei Mittätern das spätere Opfer in der Nähe seines Lokals, der Pizzeria Sole d'Oro, in der Mittelstraße in der Neckarstadt-West abgepasst und in ein Waldgebiet nach Südhessen verschleppt zu haben. Dort soll der Italiener zunächst misshandelt und schließlich durch den Spanier erschossen worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim teilte in einer Pressemitteilung gestern mit, dass der Tat-Hintergrund nach derzeitigem Ermittlungsstand höchstwahrscheinlich eine offene Lohnforderung des Angeschuldigten gewesen sein soll. Aufgrund eines DNA-Treffers gelang es den Behörden, den 44-Jährigen zu identifizieren, der im Juni dieses Jahres in Spanien festgenommen und Ende Juli nach Deutschland überstellt wurde. Der Mann hat den Tatvorwurf teilweise eingeräumt, heißt es in der Pressemeldung weiter. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Die Mittäter konnten bislang nicht festgenommen werden.

Der "MM" schrieb kurz nach der Tat am 5. Februar 1993, dass es sich um einen "Mord nach Mafia-Art" handle. Der Pizzeria-Betreiber soll regelrecht hingerichtet worden sein. Der Leichnam habe schwere Verletzungen aufgewiesen - außerdem sei der Todesschuss direkt ins Gesicht erfolgt, hieß es damals. ena