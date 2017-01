Anstieg der Quote „saisonüblich“

"Saisonüblich" und "normal" - diese Worte verwendet Ulrich Manz mehrmals, als er am Dienstag die Entwicklung des Mannheimer Arbeitsmarkts vorstellt. Der Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent im Dezember 2016 auf 5,8 Prozent im Januar sei erwartbar gewesen und nicht außergewöhnlich, sagt der Chef der Arbeitsagentur in M 3 -"saisonüblich" eben. Jeder Monat habe seine Besonderheiten, weshalb ein Vergleich Januar-Dezember hinke.

So gebe es in jedem Dezember neben den Quartalskündigungen das Ende der für das Weihnachtsgeschäft befristeten Verträge. Auch der kalte Winter und seine Auswirkungen auf das Baugewerbe spielten eine Rolle, seien aber für Mannheim nicht so entscheidend.

Warum Manz trotz des Anstiegs um 0,5 Punkte so gelassen bleibt, erklärt ein Blick zurück: Auch in den vergangenen Jahren lag der Anstieg der Arbeitslosenquote mit Beginn eines neuen Jahres bei 0,5 oder 0,6 Prozent. Und: Im Vergleich zu diesen Jahren liegt die Zahl der Arbeitslosen aktuell um einiges niedriger. Waren im Januar 2014 noch 9620, im Januar 2015 sogar 10 202 Mannheimer arbeitslos, so sind es derzeit 9312 - 5185 Männer und 4127 Frauen.

Noch eindrucksvoller ist es, sich die Zahlen aus dem Jahr 1997 anzuschauen. Vor 20 Jahren waren über doppelt so viele Mannheimer arbeitslos - nämlich 19 168 (kleine Grafik rechts). Die Wirtschaftsförderung der Stadt habe viel zu dieser positiven Entwicklung beigetragen, findet Manz. Landesweit liege Mannheim zwar auf dem vorletzten Platz (vor Pforzheim Stadt mit 6,8 Prozent), habe aber den Abstand zu anderen Kommunen von früher drei bis fünf Punkten deutlich verringert. Spitzenreiter ist die Agentur Rottweil/Villingen-Schwenningen mit einer Quote von 3,2 Prozent.

"Wir gehen immer noch von einem stabilen Arbeitsmarkt aus", sagt Ulrich Manz. Er verweist aber auch auf Dinge, "die wir als Risiko auf der Agenda haben". Keine Mannheimer Themen, sondern solche, die vermeintlich weit entfernt sind: die Situation in den USA und der Brexit. Als stark exportorientierte Nation könne dies natürlich auch Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben.

Menschen ab 50 Jahren und Behinderte - das seien nach wie vor die Verlierer eines stabilen Marktes, sagt Manz. Sie seien wesentlich länger arbeitssuchend als Jüngere. Auch in der Arbeitslosenquote wirkt sich das aus: Sie liegt bei den 55- bis 65-Jährigen bei 6,8 Prozent.

3019 offene Stellen gibt es in Mannheim. Gesucht werden Fachkräfte im kaufmännischen Bereich, Fachkräfte und Helfer im Lager- und Logistikbereich, Arbeitskräfte für Buchhaltung und Finanzbuchhaltung, für den Metallbereich und im Einzelhandel/Verkauf. Zudem fehlen Erzieher und Altenpfleger. "gerade hier stehen wir vor großen Herausforderungen", sagt Manz.