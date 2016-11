Ärger wegen Staus – aber Radler freuen sich auf ihre neue Spur

Die Baustelle auf der Bismarckstraße sorgt bei Autofahrern für Unmut. Insbesondere im dichten Berufsverkehr entwickeln sich hier lange Staus. Der Grund: Die Bismarckstraße bekommt eine Spur für Radfahrer, Taxen und Busse - ähnlich wie beim Rosengarten. Der Umbau dauert nun schon seit Januar, was die Nerven der Autofahrer täglich strapaziert. Damit geht aber auch jede Menge Lärm und der aufdringliche Geruch von Teer einher, doch das alles stört den Angestellten Uddin Jamal von einem Computer-Shop nicht: "Es ist immer laut hier, ob das nun wegen der Baumaßnahmen oder wegen des Verkehrs ist, das macht für mich keinen Unterschied. Das einzige Problem ist der Stau vor der Tür, der hält viele Autofahrer auf."

In der anliegenden Bäckerei sieht eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht nennen wollte, das Ganze auch gelassen: "Es riecht zwar sehr stark, aber ansonsten hat sich für uns nichts verändert. Wir haben genauso viele Kunden wie vorher." Dennoch gehen die Meinungen über die fünf Millionen Euro teure Maßnahme auseinander. Als Autofahrer sei der Zustand schlimm, meint die 25-jährige BWL-Studentin Anna Wollmann. "Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann dauert das ewig. Vor allem der Berufsverkehr macht die Baustelle so lästig."

"Das ist nicht in Ordnung"

Beeinträchtigungen auf der Bismarckstraße Die Bismarckstraße wird umgebaut, so dass eine Spur für Radfahrer entsteht. Die Baustelle soll am 22. November fertig sein. Bis dahin kündigte die Stadt allerdings eine einspurige Verkehrsführung in beide Richtungen an. Die Radspur kostet rund fünf Millionen Euro. hhk

Frank Heuser, ein Mannheimer Verwaltungsangestellter, sieht das genauso: "Wenn die Fahrbahn gemacht werden muss, dann muss sie gemacht werden. Aber nicht für einen Radweg. Das ist nicht in Ordnung, vor allem wenn dann der Umbau auch noch Millionen Euro kostet." Der 50-Jährige findet allgemein keinen Gefallen am Radeln in der Stadt: "Die Fahrradfahrer nehmen im Stadtverkehr keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer wie Passanten oder Autofahrer. Und trotzdem ist das Fahrradfahren eine Manie geworden, während das Auto verdammt wird."

Doch trotz Verständnis sieht Anna Wollmann das anders: "Die Spur ist für uns Radfahrer ideal, denn wir haben mit zahlreichen Problemen im Verkehr zu kämpfen. Mal beginnt eine Straße als Spur nur für Radfahrer und geht dann in eine geteilte Spur mit Autos über. Da bin ich mir dann nicht mehr sicher, wo ich lang fahren soll. Mit einer eigenen Spur wird das für uns Radfahrer auf jeden Fall geordneter." Dem widerspricht der Verwaltungsangestellte Heuser: "Diese Spur für Radfahrer ist überhaupt nicht sinnvoll, denn dann könnte man ja gleich auch eine Spur für Jogger einrichten", sagt er erbost. Eine andere Passantin findet die Baumaßnahmen ebenso überzogen wie der 50-jährige Mannheimer: "Die Infrastruktur für Radfahrer ist hier in Mannheim völlig ausreichend. Dieser Umbau ist wirklich unnötig - und die hohen Kosten sind nicht gerechtfertigt."

Vorteil für alle?

Obwohl die Baustelle auch sie als Radfahrerin im Moment sehr beeinträchtige, findet Wollmann den Umbau gut: "Ich bin heute zehn Minuten zu spät zur Vorlesung gekommen, weil die Baustelle hier so chaotisch ist. Aber wenn der Umbau fertig ist, dann ist das für uns Radfahrer sehr gut." Dem stimmt auch die Bäckereimitarbeiterin zu: "Klar ist die Baustelle unangenehm, aber danach ist es ja für uns alle ein Vorteil."