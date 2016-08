Asbest stoppt Suche nach Blindgängern

Der spezielle, mit Stahlböden und Scheiben aus Panzerglas gesicherte Bagger steht still, ein Teil der Baustelle ist mit von schwarzen Stoffbahnen verhüllten Gittern umgeben: Die Suche nach Blindgängern von Bomben des Zweiten Weltkriegs in Höhe der Quadrate A 4 und A 5 ist vorerst eingestellt worden und geht in der kommenden Woche weiter. Der Grund: Asbest. Daher gibt es an diesem Sonntag in keinem Fall eine Entschärfung und daher auch keine Evakuierung.

Bei Bauarbeiten im Bereich der Bismarckstraße waren im Juli Hinweise auf drei mögliche Bomben-Blindgänger gefunden worden. Seit Montag, 15. August, werden die einzelnen Verdachtspunkte von Mitarbeitern einer Spezialfirma näher untersucht. Bislang wurde kein Sprengkörper gefunden, nur eine bereits ausgebrannte Phosphorbombe.

"So sicher wie möglich"

Dafür stieß man auf einen anderen gefährlichen Stoff: Im tieferen Erdreich steckten Reste von Eternitplatten, die nach einem sofort erstellten Gutachten Asbestreste enthalten, die als krebserregend gelten. Diese Platten und das sich darum befindende Erdreich müssen nun zunächst fachgerecht entfernt und - unter strengen Sicherheitsauflagen - entsorgt werden. Erst dann können die Arbeiter an dieser Stelle im Erdreich weiter graben und nach möglichen Bomben suchen.

Wie es gestern hieß, soll aber heute und in der nächsten Woche weitergegraben werden - dann zunächst an anderer Stelle. Man werde im Schichtdienst jeweils von 7 bis 19 Uhr arbeiten. "Ziel ist es, die Arbeiten bis zum Ende der Sommerferien abzuschließen", so eine Rathaussprecherin. Man müsse aber "mit größtmöglicher Sorgfalt und so sicher wie möglich", vorgehen, zitiert sie Oberbürgermeister Peter Kurz, der sich selbst an der Baustelle informiert habe.

Sollten die Experten auf einen Blindgänger stoßen, muss er vor Ort entschärft werden - je nach Gefährlichkeit des Zünders sofort oder an einem Sonntag. Zunächst war dafür Sonntag, 21. August, reserviert - doch bis dahin hatte man nichts gefunden. Nun entfällt der ebenso ins Auge gefasste Sonntag, 28. August. Auf einen neuen Zeitpunkt wollte sich die Sprecherin gestern nicht festlegen, aber man werde "unverzüglich informieren, wenn eine Evakuierung nötig ist und wann sie stattfinden wird", versprach sie.

In diesem Fall müssten rund 6000 Anwohner in einem Radius von etwa 500 Metern rund um die Fundstelle evakuiert, der angrenzende Bahnverkehr sowie der Schiffsverkehr auf dem Rhein und die Konrad-Adenauer-Brücke gesperrt werden.