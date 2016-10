Auf der Suche nach Auto-Raritäten

Der Duft von Benzin weht üer den Maimarkt, gemischt mit einem Hauch Nostalgie und sonorem Schnurren der Motoren. Auf der Veterama kommen seit Jahren Oldtimer und Youngtimer-Fans zusammen. Neben einer Ausstellung von unverkäuflichen Modellen bieten private und gewerbliche Händler ihre Schmuckstücke zum Verkauf an. Außerdem gibt es auf zahlreiche Stände für Autozubehör.

Käfer in knallgelb

Bereits zum 42. Mal hat der größte Oldtimer-Markt Europas für Auto- und Motorradenthusiasten mehr als 40 000 Besucher auf das Gelände gelockt. Scharenweise pilgern Interessierte durch die Eingangspforten, um sich auf der 260 000 Quadratmeter großen Fläche unter freiem Himmel sowie 15 000 Quadratmeter in den Hallen umzugucken. Schon auf dem Marktplatz gibt es einiges zu sehen. Vom schnittigen Sportwagen in Petrol über einen Käfer in knallgelb bis zum türkisfarbenen Ford Mustang. Auch Rallye-Autos von Fiat, ein Original Londoner Taxi oder ein Trabi warten hier ihre Käufer. Winfried A. Seidel, Geschäftsführer der Veterama GmbH, äußert sich am Sonntagabend zufrieden mit der diesjährigen Messe. "Es gab sehr interessante Teile und Fahrzeuge."

Zu den Händlern zählt Gerd Geyer. Der Limburger will sich von seinem 50 Jahre altem Opel Diplomat sowie seinem 30-jährigen Manta trennen - aus Platzmange. Warum Oldtimer zu Kultobjekten zählen, liege einerseits daran, dass viele Besitzer Jugenderinnerungen damit verbinden: "Und er ist ein Hingucker." Wie zur Bestätigung wirft Philippe Winder einen bewundernden Blick auf das Fahrzeug. Der Elsässer kommt immer wieder gern: "Ich suche Ersatzeile." Besitzer eines Oldtimers wissen: Das Juwel auf vier Reifen muss regelmäßig gewartet und gepflegt werden. Philipp Hunger aus Harvixbeck verkauft Autohauben. "Für jeden Typ ist was dabei", sagt er und deutet auf die Ware. Damit könne man die Karosserie gegen Regen, Schnee und Sonne abschirmen.

Pieter Runia und Reinder Kloosterman sind fündig geworden: Motoren, Öl und Reklame-Schilder. Nach sechsstündiger Fahrt aus Friesland sind die Männer am Donnerstag angekommen. Nun geht es wieder zurück. Auch Janis Nooijen und Marc Jaspers stammen aus den Niederlanden, sie bieten Standmotore feil. "Wir kommen seit 22 Jahren her", erzählt Nooijen.

In der Showarena unter freiem Himmel gönnt sich Rolf Kettenbach eine Pause in seiner Borgward Isabella Deluxe, einer echten Rarität mit 75 PS. Die elfenbeinfarbene Schönheit ist Baujahr 1961 - und seit zehn Jahren in seinem Besitz. "Sie ist nicht zu verkaufen", sagt er stolz. Sein Faible für die Kultautos liege in den Genen, denn auch sein Vater ist Oldtimer-Fan. Die Veterama ist ein fester Termin für den Neustädter. "Man hat Kontakt zur Szene und trifft Leute, die man kennt." Einen Steinwurf entfernt zieht ein Mercedes 180 mit Baujahr 1957 die Blicke auf sich. Markus Mertesdorf ist vor allem von der Form der Karosserie seines Autos fasziniert. "Ich fahre ihn bei schönem Wetter, sonst aber nie", gesteht der Bitburger.

Auch Vespa-Fans kommen auf ihre Kosten. "Wir reparieren und tunen sie", verspricht Leonardo Macaluso von Scooterpezzi. Warum Vespas so beliebt sind, kann der Ludwigshafener erklären: "Es bedeutet Freiheit für wenig Geld." Und der Zweitaktmotor muss von Hand geschaltet und aus Blech sein", ergänzt Michael Bötticher.

In der Halle gibt es einen echten "Filmstar" zu sehen: Ein schwarzer Daytona Spyder, gebaut von der Firma McBurnie, war in der 80er-Jahre-Fernsehserie "Miami Vice" zu sehen - Don Johnson alias "Sonny Crocket" kurvte mit dem Gefährt durch Florida. Heute gehört eines der TV-Autos dem Ansbacher Ernst Scheib. Doch bald kann sich ein anderer Fahrer in den beigen Ledersitzen wie der smarte Sonny fühlen - Scheib verkauft sein Auto. Der Senior lächelt, während er die glänzende Fiberglaskarosserie berührt: "Bei mir steht er doch nur herum." cap

Bilderstrecke unter morgenweb.de/mannheim