Auf der Suche nach dem Beinchen

Es ist der Klassiker der deutschen Kinder- und Jugendliteratur - das Märchen von Peter und Anneliese, die dem Maikäfer Sumsemann helfen, sein verlorenes sechstes Beinchen wiederzufinden und dabei viele Abenteuer durchstehen. Heute gibt es kaum eine Bühne, die Gerdt von Bassewitz' "Peterchens Mondfahrt" nicht einmal (meist rund um Weihnachten) auf dem Spielplan hat. Das Zimmertheater der Freilichtbühne begeisterte nun sein Premierenpublikum mit einer Aufführung voller liebevoller Szenen, phantastischer Kostüme und suggerierender Videoeinspielungen.

Die Nacht birgt manche Geheimnisse und regt die Phantasie der Kinder an; vor allem wenn ihnen vor dem Einschlafen noch etwas vorgelesen oder vorgesungen wird, könnte es in ihren Träumen Realität werden. Den Geschwistern Peter und Anneliese erschien tatsächlich der Sumsemann mit seiner silbernen Geige und der traurigen Geschichte seiner fünfbeinigen Vorfahren: Ein garstiger Holzdieb hatte eine Birke gefällt, noch dazu am heiligen Sonntag, und dabei dem Ururur-Großvater das sechste Beinchen abgeschlagen. Zur Strafe verbannte die Nachtfee den frevelhaften Dieb samt Birke und hängengebliebenem Bein auf den Mond.

Abenteuerliche Reise

Peterchens Mondfahrt im Zimmertheater der Freilichtbühne Peterchens Mondfahrt ist das bekannteste Werk des Schriftstellers und Schauspielers Gerdt von Bassewitz (1878 bis 1923). Sein Märchenspiel wurde erstmals 1912 in Leipzig aufgeführt. 1915 erschien es als Buch mit Illustrationen von Hans Baluschek. Neben zahlreichen Hörspielproduktionen wurde die Geschichte mehrfach verfilmt; zuerst 1959 mit damals renommierten Schauspielern, dann 1960 und 1990 als Zeichentrick. Aufführungen im Zimmertheater der Freilichbühne in der Gartenstadt, Kirchwaldstraße 10: 4., 5.,12., 18., 19. und 25. Februar, jeweils 16 Uhr. Am 10. Februar um 18.30 Uhr. Karten unter 0621-76 28 100 und tickets@flbmannheim.de cha

Seitdem kommen alle nachfolgenden Maikäfer mit nur fünf Beinen auf die Welt, bis das einst verloren gegangene Bein vom Mond geholt ist. Nur zwei Kinder, die noch nie einem Tier etwas zuleide getan haben, können dieses schaffen. Mutig müssen sie sein, denn ihre abenteuerliche Reise durch die Sternennacht stellt viele zu bewältigende Hindernisse in den Weg. Unter der Regie der Pädagogin Sandra Mercatoris (sie inszenierte auch "Die Salzmühle") ist hier eine schillernde Welt im nächtlichen Universum lebendig geworden. Mit Andreas Burger als ängstlicher Sumsemann, Paul Kaufmann als beherzter Peter und Antonia Sztoj als beschwichtigende Anneliese hat sie eine überzeugende Besetzung gefunden.

"Linkes Bein, rechtes Bein, und dann kommt das Flügelein" lehrt der Maikäfer den Kindern singend das Fliegen (Musikarrangements: Alexander Schweiß) und schon geht es los zur Sternenwiese, wo der Sandmann (Thorsten Graefe) die glänzenden Sterne der Erdenkinder und die übermütigen Schafe der Wolkenfrau (Pia Valentin) überwacht. Auf seinem Wolkenschlitten nimmt er die Reisenden mit zur Nachtfee, gespielt von Marie-Claire Kieser, die alle Naturgeister zum Kaffeeklatsch eingeladen hat.

Die Ankunft dieser illustren Gesellschaft in ihren bezeichnenden Kostümen (Monika Kaufmann, Bärbel Steegmüller) und ihrem ideenreichen Kopfschmuck ist einer der Höhepunkte im Spiel: Mit ohrenbetäubendem Trommelschlag trifft der Donnermann (Julian Schmelcher) ein, gefolgt von seiner Frau, der zackigen Blitzhexe (Silvia Schönfelder). Wasserfrau (Leonie Wörner) und Regenliese (Anna Marggrander) versprühen ihr kühles Nass, der glitzernde Eismax (Sebastian Kaufmann) verbreitet bei seinem Anblick frostige Kälte, die Sturmriesin (Annika Zische) wirbelnden Wind. Auch die Sonnenfee (Corinna Brandl), die Regentin des Tages und Schwester der Gebieterin der Nacht, ist gekommen. Alle sagen sie den Kindern ihre Hilfe zu, die sie wahrhaftig gebrauchen können beim furchterregenden, gewaltig gefräßigen Mondmann (Matthias Heckmann).

Der Mondbär (Roland Höger-Nething) von der Milchstraßenfrau (Doris Hauert) bringt die Reisenden weiter, bleibt zum "Auftanken"noch beim Weihnachtsmann und seinen reizenden Elfen hängen, bis die Mondkanone die Drei rasant durchs Universum zum Mond schießt (Videos und Bildprojektionen: Lukas Eicher, Bärbel Steegmüller).

Allein 30 Darsteller, darunter 16 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, und ebenso viele Akteure hinter der Bühne tragen zum Erfolg dieser liebevollen Aufführung bei, die mit langem Applaus belohnt wurde.