Früher lautete der Werbeslogan "Auf diese Steine können Sie bauen!" Erster Bürgermeister Christian Specht, in der Stadtverwaltung für Immobilien und Finanzierung zuständig, formulierte bei der Eröffnung der achten Bau- und Immobilientage in der Variohalle des Rosengartens diesen Satz einfach um: "Auf diese Stadt können Sie bauen", womit er andeutete: In der Quadratestadt wird an vielen Orten gebaut.

Es entstehen an vielen Orten neue Quartiere. "Die Nachfrage nach Immobilien ist in der Region ungebrochen hoch." Vor allem Familien informierten sich an den Ständen, wo es in der Stadt neuen Wohnraum gibt. "Wir können diese Nachfragen in der derzeitigen Lage erfüllen", sagte Specht. Damit meinte der Dezernent nicht nur die Konversionsflächen, sondern auch hochwertigen Wohnraum mitten in der Stadt, in Feudenheim, Wallstadt oder auf dem Lindenhof. Jedes Jahr wachse die Stadt um 2500 bis 3000 Einwohner. Dabei sind laut Specht die Flüchtlinge nicht eingerechnet. "Die werden anders erfasst" sagte der Erste Bürgermeister. Als ob es so vorgesehen gewesen wäre, platzte pünktlich zum offiziellen Startschuss ungewollt ein Luftballon an einem Nachbarstand.

Fragen zur Sicherheit am Haus

Specht nahm es locker: "Das war damit der offizielle Startschuss der Messe." 50 Aussteller rund um Immobilien, darunter Handwerker, Gebäudesanierer, Finanzierer und Makler stellten sich den Fragen der Besucher. "Wir wollen uns einfach einmal informieren, was so eine Immobilie kostet und ob wir uns das überhaupt leisten können", meinte ein junges Paar, das einen Kinderwagen durch die Halle schob.

"Wir wollen als regionale Zeitung einen Marktplatz rund um die Immobilie bieten, um Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen", betonte "MM"-Geschäftsführer Jörg Röver. Die Messe sei auch für den Standort Mannheim ein Höhepunkt gewesen, was die Quadratestadt insgesamt aufwerte, stellte Röver fest.

Viele Fragen rund um die Immobilien wie beispielsweise die Finanzierung von energetischen Maßnahmen oder rechtliche Aspekte klärte Jurist Carsten Sessler in seinem Vortrag, in dem er neue Entscheidungen und Gesetze erläuterte. In einer Podiumsdiskussion wurde dann der Immobilienmarkt in der Kurpfalz in seiner Gesamtheit besprochen.

Zuhörer konnten Fragen stellen oder die eigene Immobilie bewerten lassen. Ein großes Thema rankte sich um die Sicherheit der eigenen vier Wände. Am Stand der Polizei und der Feuerwehr sammelten sich Besucher, um zu erfahren, wie sie ihre eigenen vier Wände besser vor Einbrechern schützen können (siehe "übrigens"). "Deswegen sind wir extra hierher gekommen, damit wir uns informieren können, wie wir unser Haus gegen Diebe schützen können", meinte ein Ehepaar aus Neustadt an der Weinstraße.

Ein Wachstumsmarkt scheint auch der Einbau barrierefreier Küchen zu sein, wie Geschäftsführer Ralph Watkins erklärte.

"MM"-Objektleiterin Katharina Waha war am Sonntag mit dem Ergebnis der Immobilientage zufrieden: "An den beiden Tagen haben wir mehr als 1300 fachlich sehr interessierte Besucher erreicht. Und es wurden viele erfolgversprechende Gespräche geführt."