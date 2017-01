Auf neuen Wegen zu glitzernden Effekten

Alle Bilder anzeigen Tagsüber gibt es einen Regenbogen, nachts besondere Lichteffekte: Generalprobe für den Wasservorhang, der für die "Winterlichter" an der - aktuell zugefrorenen - Gondoletta-Haltestelle Fernmeldeturm angestrahlt wird. © Prosswitz Illuminierte Eiben und großformatige Schneeglöckchen, die leuchten: Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld mit einigen seiner Objekte.

Die tiefstehende Winter-Sonne, die glitzernden Kristalle von zartem, weißem Schneebelag auf den Wiesen und dem zugefrorenen Kutzerweiher - sie alleine erzeugen derzeit schon besondere Effekte für Spaziergänger im Luisenpark. Abends aber wird es ab Samstag noch mehr glitzern, funkeln, leuchten. Da beginnt zum dritten Mal das Festival "Winterlichter", in dessen Entstehung Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld am Mittwoch erste Einblicke bot.

"Das geht ab, das sieht irre aus!" Begeistert steht Flammersfeld vor drei Eiben, deren Zweige an vielen Stellen mit grünem, orangenem und gelbem fluoreszierendem Band umwickelt sind. Sie entfalten jetzt schon eine interessante Leuchtkraft. Abends, wenn vier Scheinwerfer sie in Szene setzen, wird die Wirkung noch mal anders, sicher viel stärker sein. Dabei ist es nur Klebeband . . .

Mit einfachen Mitteln spannende Effekte erreichen - das ist eine der Spezialitäten von Flammersfeld, der bereits im Essener Grugapark, im Dortmunder Westfalenpark und im Palmengarten Frankfurt mit seinen die Natur stets respektierenden, ja sanft einbeziehenden Lichtkonzepten viel Aufsehen erregte.

Das "Lichtobst" ist so ein Beispiel. So nennt er die zehn länglichen Objekte, die letztlich aus einem Damenstrumpf bestehen, in denen zwei Kugeln stecken. Aber abends, im Dunklen und mit punktgenau gesetztem, teils etwas mystischem Licht, wirkt das alles ganz anders, faszinierend. Vier überdimensionale Schneeglöckchen, auch sie abends angestrahlt, hatte Flammersfeld im vergangenen Jahr in der Nähe des Haupteingangs platziert - diesmal stehen sie in der Klangoase. 2016 waren sie eigens für Mannheim produziert worden, "die kamen aber so gut an, dass wir sie nun mitnehmen auf internationale Lichtkunstfestivals in Tel Aviv, Amsterdam, Helsinki", kündigt Flammersfeld an.

Seit Montag arbeitet er mit sieben Kollegen und mit Hilfe der Stadtpark-Elektriker im Luisenpark. Allein sieben Kilometer Kabel sind zu verlegen, vier Beamer für Videos zu installieren, neun Hochleistungsprojektionen zu montieren und 400 Scheinwerfer auszurichten, alles angeschlossen an über 200 Mehrfachsteckdosen. Am Ende werden 16 Objekte oder Objektgruppen im Luisenpark leuchten - strahlende Lichtblumen, mystische Mikado-Laternen, überraschend auftauchende sogenannte "Mystic Guardians".

Vögel und Lichtgestalten

Einige Effekte sind neu - das Dutzend Vögel aus Blech, das in einem Baum sitzt und angestrahlt wird, die "Lichtgestalten" in Form von hinterleuchteten Silhouetten von Elvis Presley, Marylin Monroe oder Michael Jackson sowie die "Welle". Eigentlich sind es nur ein paar zusammengenagelte Dachlatten, rund 30 Meter lang. "Aber wenn wir das von innen anstrahlen, das wird gigantisch", kündigt Flammersfeld an.

Völlig neu ist die Wegeführung, die bisher nicht berücksichtigte Bereiche des Parks erschließt. "Wir wollen nicht immer den gleichen Bereich zeigen, sondern auch neue Ecken des Parks und den wunderbaren Baumbestand dort", so Andreas Dauth, Veranstaltungsleiter des Parks. In diesem Jahr führen zwei große Kreise um den Heinrich-Vetter-Weg, dessen Skulpturen im Scheinwerferlicht besonders reizvoll erscheinen. Diesmal geht es dann aber weiter um den nordwestlichen Teil des Kutzerweihers am Gartenschach vorbei in Richtung Fernmeldeturm, dann zur Klangoase und wieder zu den Doppelbrücken sowie der Brunnenlandschaft, wo man sich stärken kann. Die Tour ist länger als in den Vorjahren, rund sechs Kilometer. Eine Stunde und 20 Minuten, so schätzt Dauth, braucht man.

Der Höhepunkt soll an der Gondoletta-Haltestelle unterhalb des Fernmeldeturms sein - wo es aufwendige Videoprojektionen auf einer bis zu sechs Meter hohen, aufgefächerten Wasserwand zu sehen gibt. Sie wird mit acht Bar Druck gespritzt, hält so auch dem Frost stand.