Aufbruch-Serie an Heiligabend

Über Weihnachten 36, davor sieben, dann sechs, vier und wiederum sieben in einer Nacht: Die Rede ist von einer Welle von Autoaufbrüchen, die durch die nächtliche Stadt schwappt und anscheinend immer mehr an Fahrt gewinnt. Allein seit Mitte Dezember wurden an die 70 Fahrzeuge vor allem in der Innenstadt, dem Jungbusch, aber auch der Oststadt oder auf dem Lindenhof geknackt. "Wie lange soll das noch so weitergehen", fragen regelmäßig besorgte Mannheimer in der Redaktion nach.

Tatorte Innenstadt und Jungbusch

Trauriger Höhepunkt im Dezember: In der Nacht zum Heiligabend wurden in der Innenstadt, dem Jungbusch und der Oststadt an 19 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet. Am 2. Weihnachtsfeiertag waren es 17 Vorfälle, die bei der Polizei angezeigt wurden. Eine ganze Serie von Aufbrüchen ereignete sich zudem am dritten Adventswochenende mit einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro. In der vergangenen Woche schlugen Täter in einer Nacht gleich sieben Mal in der Innenstadt und dem Jungbusch zu. Davor wurden in der Oststadt insgesamt vier Autos aufgebrochen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeugen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen ist das häufigste Delikt auf unseren Straßen. Die meisten Autos werden in Großstädten aufgebrochen oder gestohlen, vorzugsweise nachts. Tagsüber sind aber auch Großparkplätze und Parkhäuser betroffen, dazu an Wochenenden die Ausflugsparkplätze in ländlichen Bereichen. Die Täter haben es vor allem auf zurückgelassene Wertsachen abgesehen: Handtaschen, Laptops, Handys oder Kleidung. Der beste Schutz gegen Diebstahl aus dem Auto ist: Keine Wertsachen im Fahrzeug zurücklassen. Außerdem rät die Polizei, die Klappe des Handschuhfachs im parkenden Auto offenzulassen. So dass jeder sehen kann: Hier gibt's nichts zu holen. Bei der Mannheimer Polizei kümmert sich eine Ermittlungsgruppe zudem um eine spezielle Art der Autoaufbrüche. Betroffen davon sind Autos der Marke BMW. Die Fahrzeuge werden von Tätern aufgebrochen, die dann die Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder abmontieren.

Dabei sind nicht nur abgestellte Pkw an den Straßenrändern im Visier der Täter, auch in Parkhäusern suchen die Diebe nach Beute. Gestohlen wurden jeweils Wertsachen, Laptops, Navigationsgeräte, Kameras und alles, was offen herumliegt in den Fahrzeugen. Alles in allem "eine dramatische Zunahme", wie zuletzt die Polizei einräumte - und zwar nicht nur in Mannheim, sondern in der gesamten Region. Allein in den ersten neun Monaten wurden in Mannheim 34 Prozent mehr Autos geknackt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie es kürzlich im Sicherheitsausschuss hieß. Aufwendig und äußerst schwierig gestaltet sich für die Polizei die Ermittlungsarbeit, denn die Täter hinterlassen selten brauchbare Spuren. Offensichtlich tappen die Beamten auf der Suche nach den Verantwortlichen derzeit im Dunkeln. "Wir haben momentan keine Hinweise darauf, wer hinter den Autoaufbrüchen steckt", erklärt Polizei-Pressesprecher Norbert Schätzle. Zwar könnte man annehmen, dass es sich um dieselben Täter handele, wenn in kürzester Zeit viele Autos innerhalb eines relativ kleinen Gebietes aufgebrochen worden seien, aber: "Sicher können wir das nicht behaupten, es ist lediglich eine Vermutung."

Die Polizei setzt nun ihre ganze Hoffnung auf Zeugenhinweise. "Jede kleinste Beobachtung kann ein Puzzleteil sein", sagt Schätzle: "Und wir hoffen, dass sich dadurch am Ende ein Gesamtbild ergibt." Bis dahin gilt: "Absolut keine Wertsachen im Auto liegenlassen, vor allem nicht sichtbar", warnt Norbert Schätzle.