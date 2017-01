Aussichtsreiches Forschungsfeld

Die Villa in der Mannheimer Mollstraße, in der Fraunhofer anno 1954 sein allererstes eigenes Institut gegründet hat.

"Die Zukunft operiert in Mannheim" prangt auf einem Foto, das einen Hybrid-Operationssaal (OP) zeigt. Dort kommen nicht etwa Patienten unters Messer, sondern neue Hightech-Verfahren samt komplexer Abläufe auf den Prüfstand - entwickelt von der Fraunhofer Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie, kurz PAMB. Um die eigene Zukunft der Forschungseinrichtung auf dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim geht es morgen am 24. Januar: Gutachter reisen an, um die seit Sommer 2011 laufende Pilotphase zu beurteilen.

Blick zurück

"Die Forschung wird in Mannheim und ganz Baden-Württemberg im wichtigen Zukunftsfeld Medizintechnik einen großen Schub erhalten", kommentierte der seinerzeitige Wissenschaftsminister Peter Frankenberg, als das Land zusagte, den Aufbau der Fraunhofer Projektgruppe fünf Jahre lang mit insgesamt 9,3 Millionen Euro zu fördern. Für 2017 stellt Stuttgart eine weitere Million Euro bereit.

Die Fraunhofer-Gesellschaft und Mannheim Die Fraunhofer-Gesellschaft gilt in Europa als führende Organisation für angewandte Forschung. Deutschlandweit gibt es 67 Einrichtungen. Die 1949 gegründete und nach dem Gelehrten Joseph von Fraunhofer benannte Gesellschaft eröffnete 1954 in Mannheim ihre erste eigene Forschungseinrichtung: das Institut für Angewandte Mikroskopie, Photographie und Kinematographie - mit Domizil in jener Villa in der Mollstraße (Bild), die 1905 August Grün, einer der beiden Väter des Mannheimer Bauunternehmens "Grün & Bilfinger", hatte errichten lassen. Das siebenköpfige Pilot-Institut zog später nach Karlsruhe um. Die Mannheimer Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie mit inzwischen 70 Mitarbeitern (Studenten eingeschlossen) ist bislang an das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart angedockt. Bei der standardisierten Überprüfung der Projektgruppe geht es um wissenschaftliche Kompetenz, wirtschaftliches Potenzial (Aufträge), Profil samt Alleinstellungsmerkmalen, aber auch fachliche Vernetzung. An der Evaluation nehmen neben Fraunhofer-Repräsentanten und Gutachtern auch Vertreter des Landes, der Universität Heidelberg und der Universitätsmedizin teil.

Wie es danach weiter geht, hängt von dem Experten-Urteil ab. Bei der Evaluation, erläutert PAMB-Leiter Jan Stallkamp, gehe es um "perspektive Bewertungen" mit Blick auf Eigenständigkeit im Sinne des Fraunhofer-Konzepts. Und das sieht vor, dass neben Mitteln von Bund und Land ein Drittel des Etats über Industrieaufträge und ein weiteres über öffentlich geförderte Projekte finanziert wird. In der Praxis bedeutet das: Es gilt, innovative Ideen in marktgerechte Prototypen umzusetzen. Und da hat PAMB einiges zu bieten - beispielsweise den "BeadTrap" (was so viel wie "Kügelchen-Falle" heißt). Das Gerät, das aus einer optischen Messeinheit mit einem magnetischen System und einer Küvette besteht, ermöglicht, in komplexen Flüssigkeiten wie Blut aussagekräftige Biomoleküle in kleinsten Konzentrationen schnell wie hochsensitiv zu analysieren und damit nach Krankheitsmarkern zu fahnden.

"Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass die Erschließung der Automatisierungspotenziale in der Medizin und Biotechnologie erst begonnen hat", betont Jan Stallkamp, der sich bereits in seiner Doktorarbeit mit optischen 3 D-Messverfahren für die Navigation in der roboterassistierten minimalinvasiven Chirurgie befasst hat. Wie inspirierend ein Standort innerhalb eines Großklinikums mit direktem Anschluss an die Medizin-Fakultät ist, schildert der Projektleiter an dem Erfolg des Forschungscampus "Mannheimer Molecular Intervention Environment", kurz M2OLIE.

Operation mit Computer

An dem gemeinsamen Operationssaal für maßgeschneiderte Tumortherapien mittels innovativer Technik arbeitet PAMB von Anfang an mit. Ingenieur Andreas Rothfuss demonstriert einen Roboterarm, der eine Interventionsnadel exakt positioniert. Beispielsweise könnte es darum gehen, dass eine Gewebeprobe aufklären soll, ob ein beim Ultraschallen entdeckter Leber-Schatten tatsächlich ein Tumor ist.

Das Verfahren, das technische Präzision und menschliche Erfahrung kombiniert, bietet sich auch an, wenn aus der Lunge ein ungünstig gelegener Mini-Herd mittels videoassistierter Schlüsselloch-Operation entfernt werden soll. Unterstützt von Computertomographie samt Spezialsoftware sucht der Roboter den idealen Weg zur punktgenauen Positionierung und legt die entsprechende Nadelführung fest. Das eigentliche Einführen des Instrumentes ins Gewebe übernimmt der Arzt. In drei Jahren, hofft Wissenschaftler Rothfuss, könnte die Methode marktreif sein.

"Mehr als zuversichtlich"

Die in gewisser Weise einzigartigen Potenziale" des Fachbereichs sieht Projektleiter Stallkamp als zukunftsträchtig - "für viele Jahre Forschung in größerem Rahmen als bisher". Auch wenn PAMB noch nicht die Größe für eine Institutsgründung erreicht habe, werde 2017 voraussichtlich ein Modus erreicht, der dem Fraunhofer-Finanzierungskonzept entspricht. Stallkamp ist "mehr als zuversichtlich", dass bei der Evaluierung "die Weichen für eine Weiterentwicklung" der Mannheimer Projektgruppe gestellt werden.