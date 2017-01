Azubis sind plötzlich Chefs

Alle in Dirndl und Lederhosen: die Auszubildenden des Dorint-Hotels, die für ein Wochenende das Haus leiteten, hatten sich dafür das Motto "Oktoberfest de luxe" gegeben. © Tröster

"Plötzlich am anderen Ende der Befehlskette stehen" - dem 22-jährigen angehenden Koch Christian Kohl machte das "eine Menge Spaß, aber es war auch stressig". So ging es allen 20 Auszubildenden des Dorint-Kongresshotels am Rosengarten. Direktor Kirsten H.-H. Stolle hatte ihnen wieder für ein Wochenende die komplette Leitung des größten Vier-Sterne-Hotels der Quadratestadt übergeben - ein in dieser Form auch über Mannheim hinaus einmaliges Ausbildungsprojekt.

"Andere dürfen höchstens mal ihre Weihnachtsfeier selbst organisieren", weiß Jessica Kraft von Gesprächen mit Auszubildenden von anderen Hotels, die ja alle landesweit auf eine Berufsschule in Villingen-Schwenningen gehen. "In dem Rahmen, wie wir das dürfen, gibt es das sonst nicht", bekräftigt sie.

Unterstützung durch Gäste

Die Idee geht auf den früheren Direktor Amado J. Marin zurück. Er übertrug schon seit Bestehen des Hauses alle zwei Jahre seinem Nachwuchs für kurze Zeit die Leitung des Hotels, in das sie dann ihre Eltern, die Berufsschullehrer sowie Vertreter der Industrie- und Handelskammer und des Hotel- und Gaststättenverbandes ein Wochenende lang mit Übernachtung und Galaabend einladen dürfen. Die Gäste zahlen einen Spendenbetrag, der an Kinderschutzbund und das Straßenkinderprojekt "Freezone" geht. Stolle weitete das ungewöhnliche Projekt aus. Jährlich dürfen sich die Auszubildenden nun unter Beweis stellen.

"Es ist eine lustige Herausforderung", formuliert es Jessica Kraft. Die 22-jährige Pfälzerin ist angehende Hotelfachfrau und für das Wochenende nun mit dem gleichaltrigen künftigen Hotelkaufmann Thorben Dreier "Direktor" des Hotels. Zwar hätten sich auch zwei andere Auszubildende dafür gemeldet, "aber wir haben es bestimmender gesagt", so Jessica schmunzelnd, da fiel die gruppeninterne Wahl auf sie.

"Aber auf einmal steht man vor so vielen Aufgaben - das hätte ich mir nicht vorgestellt", räumt Jessica Kraft ein. Einerseits mache die Organisation ja schon viel Spaß, sagt auch ihr Kollege. "Aber es ist schon spannend, denn man muss immer wieder versuchen, alle beisammenzuhalten, alle zu koordinieren, es jedem Recht zu machen - was natürlich nicht geht", merkte er schnell.

Das Konzept sieht vor, dass die Auszubildenden das Wochenende immer unter ein Motto stellen - worüber sie selbst abstimmen. In diesem Jahr fiel die Wahl schnell auf "Oktoberfest", aber "Oktoberfest de luxe". "Muss ja passen zu einem Hotel im gehobenen Standard", wie der Azubi-Direktor betont, "denn wir laden immerhin zu einem Galabend ein".

Dazu passend mussten Künstler gebucht, Dekorationen selbst hergestellt, die Produkte eingekauft und ein Menü entwickelt werden. Das oblag "Küchenchef" Christian Kohl. "Nicht einfach nur Weißwürste", wollte "Direktorin" Jessica. Also tischte das Küchenteam heiß geräuchertes Krüstchen vom Spanferkel an Altbierdemiglace, Schwarzwurzel in Rotkrautmantel und Laugenbrezelsouffle mit Käsespätzlekruste auf, als Dessert süßes Weißbier im Glas, zuvor hausgebeizter Süßer-Senf-Saibling. "Die üblichen Oktoberfestzutaten mal neu kombinieren" wollte Christian Kohl. "Plötzlich die ganze Verantwortung zu haben, das war schon eine Umstellung", gesteht er. "Wenn jetzt etwas nicht klappt, fällt es auf mich zurück", weiß Kohl. Da sei es schon wichtig, dass das gesamte Küchenteam den vier Koch-Azubis mit Rat und Tat zur Seite stehe.

"Da hat man nie frei"

"Wir bekommen schon extrem viel Unterstützung aus dem Haus", sagt auch Jessica Kraft. Aber klar sei, dass die Verantwortung bei den Azubis liege, die diese wiederum auf viele Schultern verteilten, eigene Abteilungsleiter für Service, Empfang, Bankett und Housekeeping wählten. Bei den Direktoren liefen die Fäden zusammen. "Da hat man nie frei, alle wollen was. Wenn ich mal eine Stunde nicht aufs Handy schaute, waren da 50 Nachrichten", merkte Jessica Kraft, was es heißt, Führungsverantwortung zu haben. So mussten plötzlich einige Krankheitsfälle überbrückt werden.

"Man merkt erst, was alles dahintersteckt, wenn das Team rund um die Uhr etwas von einem will, wenn man an alles denken muss", ergänzt ihr Kollege: "Man sieht alles aus einem anderen Blickwinkel". Sie hätten gemerkt, dass es nicht reiche, Kommandos zu geben, man bei Diskussionen auch Kompromisse finden müsse, so Thorben. "Es ist schon toll, dass wir von den Chefs so ein Vertrauen bekommen, so eine Verantwortung tragen zu dürfen - ich denke, die Möglichkeit bringt uns auch weiter im Leben", glaubt Kraft.