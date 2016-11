Bahn soll auf Planken bleiben

Die Mannheimer und ihre Bahn - ein recht festes Verhältnis: Der Forderung, man solle doch das Verkehrsmittel aus der Einkaufsmeile Nummer eins, den Planken, verbannen, erteilt eine klare Mehrheit eine Absage. 57 Prozent der Befragten beim "MM"-Bürgerbarometer fänden diese Option jedenfalls schlecht. Und wenn es um die Befürchtungen geht, was denn 2017 geschieht, wenn die "Elektrisch" im Zuge des Planken-Umbaus sieben Monate lang nicht dort verkehren kann, dann bleiben die Mannheimer zuversichtlich: Für drei Viertel unter ihnen ist das ein nichts so großes oder gar kein Problem.

Für die repräsentative Umfrage im Auftrag dieser Zeitung hatte die Forschungsgruppe Wahlen 1033 Mannheimerinnen und Mannheimer ab 16 Jahren befragt. "Die Ergebnisse, die wir ermittelt haben, hängen eindeutig mit dem eigenen Nutzungsverhalten zusammen", erklärt Annette Mayer von der Forschungsgruppe. Danach also, wie häufig sie mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren, hatten wir die Teilnehmer nämlich auch gefragt. Annette Mayer fasst die Auswertung so zusammen: "Die Bahn ist nicht das Verkehrsmittel der Wahl bei zwei Dritteln der Befragten." 65 Prozent geben an, dass sie nicht häufig oder nie zusteigen, wenn sie in die City wollen. Schaut man genauer hin, so zeigt sich, dass die Unter-29-Jährigen und die Generation 70 plus die Bahn am häufigsten nutzen, "schaut man auch auf das Geschlecht der Befragten, dann fahren junge Frauen am häufigsten", analysiert die Expertin. "Hier gilt: Das Nutzungsverhalten ist wohl eine Mischung aus der Tatsache, dass man kein anderes Verkehrsmittel hat, also beispielsweise kein Auto, und aus dem allgemeinen Einkaufsverhalten."

Wenn die Planken renoviert und damit neue Schienen verlegt und neue Haltestellen gebaut werden, dann verkehrt im kommenden Jahr sieben Monate lang keine einzige Bahn mehr auf der 1A-Lage. Für 78 Prozent der Befragten ist das allerdings nur ein geringes oder gar kein Problem.

Annette Mayer deutet diese Antworten so: "Das hängt damit zusammen, dass zwei Drittel ohnehin nicht Bahn fahren." Frauen finden die baubedingte Auszeit für die Straßenbahnen übrigens durch alle Altersgruppen hinweg deutlich problematischer als Männer - Annette Mayer: "Ganz klar: Männer sind die Autofahrer, und auch die, die deutlich weniger shoppen."

Fragt man die Mannheimer und Mannheimerinnen nach ihrer generellen Einstellung zur Straßenbahn auf den Planken, sind die Mehrheitsverhältnisse eindeutig: 57 Prozent wollen hier keine Veränderung. "Interessant ist für mich, dass dennoch 22 Prozent angegeben haben, sie fänden eine Verbannung der Bahn aus der Einkaufsmeile gut." Auch hier, sagt Annette Mayer, sei das Nutzungsverhalten wohl mit ausschlaggebend: "Am häufigsten fänden mit 60 Prozent Frauen über 60 so eine Entscheidung schlecht." Hier spiele eine Rolle, dass diese Gruppe häufig in der Stadt unterwegs und mit zunehmendem Alter auch schlechter zu Fuß sei.