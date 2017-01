Bahnen sind oft rappelvoll

Der Öffentliche Nahverkehr in Mannheim hat seine Kapazitätsgrenzen inzwischen überschritten. Das räumte ein Vertreter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in der Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt ein. "Wir haben kein weiteres Fahrzeug, das wir 'reinwerfen könnten", reagierte Felix Dmochowski von der RNV auf Kritik des Gremiums wie auch vieler Bürger am ausgedünnten Fahrplan, unregelmäßigen Taktzeiten sowie völlig überfüllten Wagen auf der Strecke zwischen der Innenstadt, Käfertal und Wallstadt.

Das Fahrgastaufkommen habe sich "in diesem Winter wieder gesteigert", so der RNV-Vertreter. Wegen der überfüllten Bahnen werde daher seit Dezember zwischen 13 und 13.20 Uhr auf dem Abschnitt zwischen der Langen Rötterstraße und Käfertal ein sogenannter "Verwaltungszug" eingesetzt, räumte Dmochowski ein.

100 neue Wagen ab 2020?

Dabei handelt es sich um ein Reservefahrzeug, das mit einem Mitarbeiter aus der RNV-Verwaltung an der Kurbel vom Hof rollt, der dafür seine eigentliche Arbeit unterbricht. "Aber das kann keine Dauerlösung sein", sagte er. Dass die Züge ab der Langen Rötterstraße "rappelvoll" seien, räumte er ein.

Für die neue Stadtbahn Nord habe man "der Werkstatt ein zusätzliches Fahrzeug abgerungen", mehr Bahnen stünden nicht zur Verfügung. Das deckt sich mit einer Aussage im Bezirksbeirat Käfertal. Dort hatte es Ende November ebenso massive Kritik gegeben, auch da war von erreichten Kapazitätsgrenzen die Rede: "In der Hauptverkehrszeit sind alle verfügbaren Fahrzeuge unterwegs", hieß es von der MVV Verkehr. Man sei "technisch am Limit".

Zwar plant die RNV nach Angaben von Dmochowski den Kauf von 100 neuen Stadtbahnwagen. Sie sollen die seit Anfang der 90er Jahre rollenden Züge ersetzen, die technisch veraltet sind. Man werde dennoch "nicht so viele Wagen abstellen wie wir neue dazustellen", so der RNV-Vertreter, "was die Lage etwas entspannt". Doch bis die neuen Züge ausgeliefert seien, dauere es bis mindestens 2020, sagte er.

Anlass der Beschwerden ist die neue Stadtbahnlinie Nord. Seit sie im Juni in Betrieb ging, fährt auf ihr die Linie 4 - die früher Käfertal und von da Wallstadt sowie Heddesheim ansteuerte. Nach Käfertal fährt nun nur noch die Linie 5, die sich dort aufteilt - mal als 5 nach Viernheim/Weinheim, mal als 5 A nach Wallstadt/Heddesheim. Als Verstärkung wurde die Linie 15 neu eingeführt - indes nur montags bis freitags sowie nur für 17 Fahrten, ab Paradeplatz zwischen 7.10 und 9.10 Uhr sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr.

Eine "Riesenverschlechterung"

Mehrere Pendler klagten in der Sitzung, dass morgens Züge zu voll und verspätet sind, zudem zu selten fahren und es keine Anschlüsse an die S-Bahnen gebe. "Man kommt vom Paradeplatz abends nicht mehr nach Hause", beschwerte sich etwa Heike Klippel. Die von der RNV angebotenen Umsteigemöglichkeiten seien "völlig intransparent": "Man braucht schon ein Smartphone, um ständig zu schauen, wie komme ich jetzt nach Hause". Am Wochenende sei Wallstadt gar nur noch alle 30 Minuten angebunden - früher alle 20 Minuten: "Die Umstellung ist für uns insgesamt eine Verschlechterung und kein Anreiz, in den Nahverkehr umzusteigen!", sagte sie.

"Wir haben eine Riesenverschlechterung", fasste SPD-Bezirksbeirat Janec Gumowski viele Bürgerbeschwerden zusammen. Die Stadtmitte sei von Wallstadt nur noch über Umwege oder mit Umsteigen erreichbar, der Takt ausgedünnt. Thorsten Schurse (SPD) forderte die Rückkehr zum 20-Minuten-Takt, zumindest eine bessere Versorgung in der Hauptverkehrszeit. Christian Rückold (CDU) warnte zwar vor "Traumtänzerei", da jede Ausweitung des Nahverkehrsangebots auch bezahlbar sein müsse. Er appellierte aber an die RNV, sie möge sich "die Nutzerzahlen genau ansehen" und zumindest im Berufsverkehr ein besseres Angebot prüfen.

Dmochowski notierte zwar viele Anregungen, machte aber wenig Hoffnung: "Es gibt keine kurzfristige Lösungsmöglichkeit", denn jede zusätzliche Bahn nach Wallstadt fehle Richtung Viernheim/Weinheim. Da aber November/Dezember die Monate mit den höchsten Fahrgastzahlen seien, nahe Entspannung, meinte er. Inzwischen habe sich zudem die Pünktlichkeit, die "anfangs nicht zufriedenstellend" gewesen sei, verbessert: "Aber es gibt immer wieder Verspätungslagen, denn wir sind eine Straßenbahn!"