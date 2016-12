Batterie-Feuerwerke – der Kracher

Knaller und Kracher, Bombetten und Batterien - tonnenweise werden sie zu Silvester wieder gezündet, damit die leuchtenden Schweife der Raketen und die lauten Detonationen der Böller das neue Jahr begrüßen. Ab heute liegen die Feuerwehrkörper der Klasse II, so die amtliche Bezeichnung, in den Läden. Wir sagen Ihnen, welche Trends diesmal den Himmel über der Stadt erhellen, wann genau geknallt werden darf und vor allem, wie man sicher mit Feuerwerkskörpern umgeht.

Geht es nach Anita Mikschik, sparen sich die Mannheimer um null Uhr null auch diesmal wieder das häufige Bücken: "Batterien- oder Verbundfeuerwerke sind auch diesmal das, was die meisten Kunden suchen", sagt die für die Knall- und Blitz-Waren zuständige Abteilungsleiterin der Galeria Kaufhof N 7.

"Nur einmal anzünden"

Raketen mit unterschiedlichen Leucht- und Klangeffekten werden dabei aus einer bis zu bierkastengroßen Batterie abgefeuert, die Vorteile: "Man muss nur einmal anzünden, und die Dinger haben einen sicheren Stand". In allen Preisklassen sind diese Verbundfeuerwerke im Handel zu haben, manche schießen in sechs, sieben, acht Minuten mehrere Hundert solcher Effekte ab. Von unter zehn bis zu etwa 150 Euro kosten diese Feuerwerksbatterien in den Läden.

In Mannheim dürfen, so hat es die Stadt bestimmt, Kracher, Böller und Raketen nur vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis 1. Januar um 24 Uhr abgeschossen werden. Und ganz gleich, ob Knallfrosch oder gleich eine ganze Raketen-Batterie - wer Feuerwerkskörper zündet, sollte auf seine Sicherheit und auf die anderer achten. "Wir haben in jeder Silvesternacht Einsätze, weil Menschen genau das nicht getan haben", weiß Mario König von der Berufsfeuerwehr. Er ist zuständig für vorbeugenden Brandschutz, sein wichtigster Rat: "Gebrauchsanweisung lesen - und nie Blindgänger aufheben!"

Kracher, Böller oder Raketen sollte man stets nur im Freien und niemals dicht an Menschen zünden, und auch zu Gebäuden ist ein Sicherheitsabstand geboten. König warnt aber auch davor, den eigenen Vorrat an Feuerwerk so zu lagern, dass er durch umherfliegende Knaller auf einmal in die Luft gehen kann: "Die Menge an Schwarzpulver ist unter Umständen beträchtlich - sehr gefährlich".

Wer lieber Raketen einzeln in den Neujahrshimmel jagt, braucht unbedingt sichere Abschussrampen: "Da eignen sich mit Wasser oder Sand gefüllte Flaschen, die einen engen Hals haben", schlägt König vor. Der enge Hals sorgt dafür, dass die Raketen nicht aus Versehen wild davonschießen, weil sie in der Flasche kippeln.

Wichtig ist allerdings auch passive Sicherheit: "Fenster und Türen sollte man in der Silvesternacht geschlossen halten, denn herumirrende Querschläger können schnell zu brandgefährlichen Situationen führen". Und für Balkone oder Terrassen gilt: "Brennbares bitte wegräumen". Also: Auf die Tipps der Experten achten - dann fängt das neue Jahr gleich mal gut an.