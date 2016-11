Bauarbeiten dauern nun doch  länger

Die Arbeiten an der Kurt-Schumacher-Brücke werden nun doch nicht, wie zunächst von der Verwaltung angekündigt, vor dem ersten Adventswochenende und dem damit verbundenen Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt fertig. Das gab die Stadt gestern in einer Pressemitteilung bekannt. Die "sehr umfangreichen" Arbeiten befänden sich in der Endphase - dauerten allerdings bis voraussichtlich Mitte Dezember an, hieß es in der Erklärung. Durch zusätzliche starke Beschädigungen in unterschiedlichen Bereichen der Brücke und die zudem widrige Witterung der letzten Wochen hätten Beschichtungsarbeiten und Bauabläufe immer wieder angepasst werden müssen. Hierdurch habe sich der avisierte Fertigstellungstermin verschoben.

Die Brücke wird seit Beginn der Sommerferien von Grund auf erneuert. Die Baustelle unterteilt sich in zwei Abschnitte: zum einen die Abfahrt auf die Hafenstraße/Parkring Richtung Bismarckstraße und zum anderen der Abschnitt auf der Brücke bis zur Gabelung mit den Abfahrten Richtung Parkring, Kunststraße und Hafenstraße.

Mehr Schäden, schlechtes Wetter

Die Sanierungsarbeiten würden derzeit aber mit Hochdruck umgesetzt, hieß es, die Straße solle so voraussichtlich ab Freitag, 9. Dezember, ohne Einschränkungen und damit auch wieder zweispurig befahrbar sein. Auf der gesperrten linken Fahrspur finden aktuell Abdichtungsarbeiten statt, damit die Asphaltdecke aufgebaut werden kann und die untere Betonkonstruktion dauerhaft geschützt wird.

"Diese Arbeiten werden seit Anfang Oktober mit erhöhtem Personal- und Materialeinsatz durchgeführt", erklärte die Stadt. Durch die Einrichtung eines Zweischicht-Betriebs hätten zwar insgesamt Bauzeiten aufgeholt werden können, allerdings sei auch das Ausmaß der Schäden deutlich größer als zunächst erwartet.

Für die Abfahrt Richtung Hafenstraße und Parkring gelte das gleiche. Dabei handle es sich vor allem um Schäden am Beton der Brückenlager und an den Bauwerkskappen. Die Arbeiten liefen ebenfalls im Zweischicht-Betrieb, damit die zusätzlichen Betonschäden beseitigt werden könnten. Fertig würden sie eine Woche später, voraussichtlich zum Freitag, 16. Dezember.

Durch den geänderten Bauzeitenplan hat die Stadt die Arbeiten im Bereich der derzeit eingeschränkten Auffahrt Richtung Ludwigshafen vom Parkring/Hafenstraße kommend auf nächstes Jahr verschoben. Auf die Vollsperrung könne dort jetzt verzichtet werden. scho/red