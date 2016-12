Bauarbeiten und Brückenabriss: Der Region drohen neue Staus

Die Autobahnbrücke an der A6 über die B44 bei Sandhofen soll im Laufe der umfangreichen Bauarbeiten abgerissen werden.

Eine weitere Großbaustelle kommt auf die Metropolregion zu: Die Fahrbahndecke der A 6 im Bereich der Anschlussstelle Sandhofen muss ab 2017 erneuert werden. Zu den Bauarbeiten gehört dann ab 2018 auch der Abriss der Brücke über die Bundesstraße 44. Dafür müssen die Autobahn und die Bundesstraße an einigen Wochenenden voll gesperrt werden. Das teilte Karin Mihatsch vom Regierungspräsidium Karlsruhe während der Bezirksbeiratssitzung in Sandhofen am Mittwochabend mit.

Für das Projekt sind insgesamt drei Bauabschnitte vorgesehen: Voraussichtlich im Frühjahr 2017 geht es mit dem zwei Kilometer langen Abschnitt zwischen der Rheinbrücke und der Anschlussstelle Sandhofen los. In acht Monaten Bauzeit sollen Belag und Abdichtung der Brücke erneuert werden. Außerdem ist die Instandsetzung des Stahlbaus auf dem Notweg am Brückenrand vorgesehen, vier Übergangskonstruktionen werden erneuert.

Neben der Brücke sollen auch die Lärmschutzwände auf 1,8 Kilometern Länge saniert werden: "Weil der Damm rutscht, rutschen die Lärmschutzwände mit", erklärte die stellvertretende Leiterin des Baureferats Nord. Für jede Fahrtrichtung werde eine Spur befahrbar bleiben. "Ende 2017 wollen wir mit dem ersten Teil fertig sein", kündigte Mihatsch an.

Fahrbahndeckenerneuerung A 6 Sandhofen: Drei Bauabschnitte Teil 1 ab Frühjahr 2017: Rheinbrücke bis Anschlussstelle Sandhofen (AS), acht Monate Bauzeit Teil 2 ab 2018: Brücke A 6 über B 44, 18 Monate Bauzeit Teil 3 ab 2019: AS bis Landesgrenze Hessen, 16 Monate Bauzeit Gesamtlänge: 8,7 Kilometer Fertigstellung: Ende 2020, Kosten: rund 22 Millionen Euro. baum

Raunen geht durch den Saal

Für Entsetzen bei Bürgern und Bezirksbeiräten sorgten die Planungen für den zweiten Bauabschnitt, für den mindestens 18 Monate veranschlagt sind. Im Zuge der Sanierung der Anschlussstelle muss die Autobahnbrücke A 6 über der Bundesstraße 44 abgerissen und neu aufgebaut werden. "Das Brückenbauwerk hat einen Anfahrtsschaden und muss ersetzt werden", sagte Mihatsch, während ein lautes Raunen durch den Saal ging. Durch den Abriss sei ein Versetzen der Lärmschutzwand nötig: "Es wird eine provisorische Fahrbahn und eine Behelfsbrücke geben", sagte Mihatsch. Die A 6 muss dafür an einem Wochenende voll gesperrt werden, die Bundesstraße 44 sogar an vier Wochenenden, jeweils von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 5 Uhr. "Die meiste Zeit wird es auf der A 6 aber vier Fahrstreifen geben", versprach Mihatsch. Ein genaues Umleitungskonzept gebe es allerdings noch nicht.

Der dritte Bauabschnitt ab dem Jahr 2019 umfasst den 4,5 Kilometer langen Bereich von der Anschlussstelle Sandhofen bis zur Landesgrenze Hessen. In 16 Monaten sollen hier die Fahrbahn, die Erdbetonrandbalken und die Lärmschutzwände erneuert werden. Das Ende der Maßnahme ist für Ende 2020 vorgesehen.

"Dieser Punkt hat uns überraschend getroffen", sagte Bezirksbeirätin Jenny Bernack (SPD). Auch Wilken Mampel (CDU) fühlte sich überrumpelt: "Ich dachte, wir erfahren heute etwas über den Ausbau der A 6, das fehlende Kleeblatt. Mir graust es, das wird ein Kollaps." Mihatsch erklärte, das Kleeblatt, also die letzte fehlende Schleife der Anschlussstelle, sei nicht aufgehoben, sondern nur zurückgestellt. Sitzungsleiter Konrad Schlichter (CDU) prognostizierte, dass sich bis 2030 sicher nichts in puncto Ausbau der A 6 tun werde.

Auch Rolf Haselhorst, Leiter der BASF-Werksfeuerwehr, zeigte sich angesichts der angekündigten Sperrung entsetzt. Auf Mihatschs Aussage, man sei bereits mit der BASF im Gespräch, schüttelte er den Kopf. Auch Thomas Schmitt, Leiter der Mannheimer Feuerwehr, befürchtete Einschränkungen auf wichtigen Rettungswegen. "Ja, wir müssen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften in die Planung eintreten", antwortete Karin Mihatsch.