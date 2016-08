Bauarbeiter übergeben an Reinigungskräfte

Saugen, putzen, nacharbeiten, einrichten - das sind derzeit die Hauptarbeiten in Q 6/Q 7. Auf Mannheims größter Baustelle seit der Errichtung des Schlosses läuft nach vierjähriger Bauzeit und dem Einsatz von über 2000 Bauarbeitern und Handwerkern der Endspurt. "Wir putzen Q 6 Q 7 jetzt heraus", wie Frank Zschippig, Leiter Hochbau und Projektleiter für Q 6/Q 7 bei Diringer & Scheidel, schmunzelnd erläutert.

Eröffnung am 29. September

Oberbürgermeister Peter Kurz, Bauherr Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe, sowie Iris Schöberl, Managing Director der BMO Real Estate Partners Deutschland, die das Stadtquartier für einen Immobilien-Fonds erworben haben, werden am Donnerstag, 29. September um 10 Uhr die Handels- und Gastronomie-Flächen sowie das Fitness-Studio offiziell eröffnen.

Schon am Tag darauf empfiehlt es sich, das Stadtquartiers und den Münzplatz bei Nacht zu erleben: Shopping bis um Mitternacht mit speziellen Angeboten steht am Freitag, 30. September auf dem Programm der Eröffnungswoche. Auch am Sonntag, 2. Oktober, hat das Stadtquartier während des Verkaufsoffenen Sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Bis dahin hätten die Ladeneinrichter "noch einiges zu tun", so die Bauherren. Inzwischen seien bereits mehr als 90 Prozent der Einzelhandelsflächen an die künftigen Mieter übergeben und werden von diesen, beziehungsweise deren Ladenbauern, eingerichtet. Das zeigt sich auch an den Mitarbeiter-Zahlen, die bei den von Diringer & Scheidel beauftragten Handwerkern auf 600 sinken. Dafür sind jetzt mehr als 300 Mitarbeiter der Ladenbauer, aber auch Maler in Q 6/Q 7 aktiv. Die Arbeiten in der Tiefgarage werden in den nächsten Tagen abgeschlossen.

In den Wohnflächen laufen ebenfalls die Arbeiten weiter. Die Wohnungen werden ab Mitte Oktober an die künftigen Mieter übergeben. Das Radisson Blu Hotel nimmt am 17. Oktober seinen Betrieb auf. pwr