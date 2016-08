Baupolizei schließt das Turmcafé

Alle Bilder anzeigen Plötzlich geschlossen: Das zweistöckige Turmcafé "Stars", darunter die Freiterrasse und die von dort ins Haus führende Nottreppe. © Prosswitz Das Turmcafé "Stars" im Stadthaus N 1 hat geschlossen. © Prosswitz

Bei bester Aussicht weit über die Quadrate hinweg eine von über 180 Cocktailsorten genießen - das ist vorbei. Das Turmcafé "Stars" im Stadthaus N 1 hat geschlossen. Verfügt wurde das überraschend von der Baupolizei der Stadt, "aus Brandschutzgründen", wie es hieß. Details sollen erst heute bei einem prominent besetzten Termin der Presse genannt werden. Sowohl Erster Bürgermeister Christian Specht, der Sicherheitsdezernent, als auch Baubürgermeister Lothar Quast treten dazu vor die Presse.

Das zweistöckige Turmcafé gibt es seit der Eröffnung des Stadthauses im April vor 25 Jahren. Die jetzigen Betreiber tragen seit 1994 die Verantwortung. Zu dem zweistöckigen, rundum verglasten Café kam 1996 noch unterhalb des Turms eine - im Freien gelegene - Hochterrasse in über 30 Metern Höhe dazu.

Erreichbar ist das Café über einen Aufzug. Der Notausgang führte, sowohl für das Café selbst wie auch die Terrasse, über einen schmalen Weg über das Dach des Stadthauses oder über eine Treppe stets wieder in das Gebäude hinein. Seit 25 Jahren hatte das offiziell niemand beanstandet, dem Vernehmen nach gab es intern aber schon länger Bedenken.

Stadthaus N 1 In N 1 stand ab 1747 das "Alte Kaufhaus" - in der typischen "Mannheimer Symmetrie" mit Turm und zwei Flügeln. Im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, erfolgte 1965 der Abriss der Reste und des Turmstumpfs. 1960 und 1978 gab es Architektenwettbewerbe zur Wiederbebauung, die aber nicht realisiert wurde. Aus dem dritten Architektenwettbewerb 1986 gingen Carlfried Mutschler, Joachim Langner, Christine Maurer und Ludwig Schwöbel als Sieger hervor. Dagegen gab es 1986 einen Bürgerentscheid - ohne Erfolg. Der Neubau kostete damals 91 Millionen Mark, heute über 45 Millionen Euro. Die Stadt übernahm 51 Millionen Mark, von denen sie 20 Millionen Mark vom Land bekam. Die privaten Bauherren Mannheimer Versicherung und ÖVA zahlten je 20 Millionen Mark. Zuletzt vertrat die LBBW Immobilien die privaten Eigner. pwr

Nun liegt nach Informationen dieser Zeitung ein neues Gutachten vor, das diese Art des Fluchtwegs zurück in das - bei einem Brand womöglich ja verrauchte - Gebäude hinein als zu gefährlich ansieht. Darauf handelte der Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz der Stadt sofort, verfügte die Schließung. Zwar hat der Gutachter offenbar Vorschläge gemacht, wie das Problem zu lösen und das Café weiter zu betreiben sei. Offen ist aber wohl, wer die Investitionen übernimmt und ob sich diese dann rechnen.

Länger nichts investiert

Die Betreiber, die auch in Heidelberg das Cocktailcafé "Regie" unterhalten, waren am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ihren Gästen teilten sie mit, ihnen sei "aufgrund von rechtlichen Auflagen des Baurechtsamts der Stadt Mannheim leider untersagt, ab sofort bis auf weiteres das Turmcafé ,Stars' zu betreiben". Man sei "bemüht, mit allen Beteiligten, wie Eigentümergesellschaft, Baurechtsamt, Feuerwehr und Behörden so schnell als möglich eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden".

Eigentümer dieses Bereichs des Stadthauses sind die LBBW Immobilien und die SV Versicherung, der alle gewerblich genutzten Flächen mit Läden, Gastronomiebetrieben und Büros gehören. Sie haben aber schon länger nichts mehr investiert, denn ein Wechsel steht bevor. Wie bereits im April bekanntgegeben wurde, hat die Mannheimer Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel den privaten Anteil am Stadthaus N 1 gekauft. Die öffentlichen Bereiche wie Bürgersaal, Ratssaal, Sitzungsräume und Stadtbücherei bleiben weiter im Eigentum der Stadt. Zwar hatte die Stadt auch ein Vorkaufsrecht für die gewerblichen Flächen, aber übte es nicht aus.

Viele Flächen stehen leer

Mit der Schließung des Turmcafés fehlt nicht nur eine beliebte Anlaufstelle des Mannheimer Nachlebens. Das Café war zudem einer der wenigen Bereiche im Stadthaus, die vom Publikum angenommen wurden, ja sogar beliebt waren. Bis zur "Stars"-Eröffnung 1994 hat ein halbes Jahr lang der Fahrstuhl stillgestanden, nachdem es mit dem vorherigen Betreiber und seinem Türsteher mehrfach Ärger gab.

Im Erdgeschoss wie im ersten Obergeschoss stehen seit Monaten viele Flächen leer, Wege, Treppenhaus und Toiletten sind oft verschmutzt und wirken heruntergekommen. Das 25-jährige Bestehen im April dieses Jahres wurde gar nicht gefeiert. Immer wieder gab es Reibereien zwischen den Eigentümern der privaten und der öffentlichen Flächen - vom Bauunterhalt über die Reinigung bis zur Abrechnung der Nebenkosten. Unzählige Versuche, das Haus mit neuen Konzepten zu beleben, scheiterten.