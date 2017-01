Bedenken wegen Bänken

Welche Auswirkungen hat der Umbau der Planken ab März auf Passanten, auf das Geschäftsleben und auf den Betrieb der zahlreichen Arztpraxen an der Fußgängerzone? Um solche Fragen zu beantworten, hat die Stadt gestern Abend zu einer Bürgerversammlung zum Thema Plankenumbau eingeladen. Rund 80 Bürger folgten der Einladung ins Stadthaus - und sie hatten viele Fragen.

Etwa nach der Ausrichtung der Bänke. Eine Mannheimerin erkundigte sich, ob die genauso aufgestellt werden wie auf der Breiten Straße - dort entstünden oft Stolperfallen, wenn Menschen ihre Beine ausstreckten, "das ist doch grauenhaft". Besser sei es, wenn die Bänke nicht parallel aufgestellt werden. Dennoch, sagte Klaus Elliger, Mannheims erster Stadtplaner, gehe die Planung von dieser Aufstellweise aus. "Man kann das auch nicht ganz vergleichen, die Breite Straße ist an einigen Stellen gar nicht so breit, auf den Planken haben wir da deutlich mehr Platz", so Elliger.

Auf dem Podium standen neben Elliger weitere Vertreter der Stadt und von MVV und RNV, die auf die jeweiligen Fragen der Bürger antworteten. Im Mittelpunkt der Fragen stand unter anderem auch die RNV, da die Bahnen für mehrere Monate nicht über die Planken fahren. Auch zum genauen Ablauf der Bauarbeiten gab es mehrere Nachfragen, etwa ob der Zeitplan soweit feststeht - im Frühjahr 2019 sollen die Planken demnach fertig sein. "Das basiert auf Erfahrungswerten", erklärte Oliver Sachs von der Stadt. "Wenn sich etwas verzögert, können wir es an anderer Stelle etwas beschleunigen."

Einen ausführlichen Bericht zu der Bürgerversammlung lesen Sie in unserer Samstagausgabe. bro