„Bei der B 38 muss etwas passieren“

Achim Judt wird zum 1. Januar neuer Geschäftsführer der MWS Projektentwicklungsgesellschaft. Im Gespräch mit Lokalredakteur Dirk Jansch sagt er unter anderem, wie er sich Mannheim in zehn Jahren vorstellt.

Der Aufsichtsrat hat entschieden: Zum 1. Januar 2017 wird Achim Judt, bisher Prokurist bei der MWS Projektentwicklungsgesellschaft, Nachfolger von Konrad Hummel an der Doppelspitze der MWSP - gemeinsam mit Karl-Heinz Frings. Die bei Oberbürgermeister Peter Kurz angesiedelte Geschäftsstelle wird zum Ende des Jahres geschlossen. Damit geht die Konversion in den alleinigen Zuständigkeitsbereich der MWSP über. Im Gespräch mit dieser Zeitung zieht Achim Judt Bilanz des bisherigen Konversionsprozesses in Mannheim und äußert sich zur zukünftigen Rolle der städtischen Gesellschaft.

Herr Judt, Sie sind 2012 von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Karlsruhe nach Mannheim gekommen. Was hat Sie an der Konversion in Mannheim gereizt?

Achim Judt: Mannheim selber ist eine unheimlich spannende Stadt. Es gibt viel mehr Brüche innerhalb der Stadt als in Karlsruhe. Und die Chance, 500 Hektar Konversionsfläche städtebaulich zu entwickeln - darunter ein ganzer Stadtteil wie Franklin - bietet sich in Deutschland auch nicht gerade häufig. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen.

Achim Judt Achim Judt wurde am 24. Februar 1966 in Seligenstadt/Main geboren und machte 1985 sein Abitur. Von 1988 bis 1995 studierte er Bauingenieurwesen mit der Fachrichtung Architektur an der FH Darmstadt. Von 1995 bis 1999 arbeitete er als Projektarchitekt und -leiter im Architekturbüro Gitter+Hamacher, von 2000 bis 2001 als Partner der CAS - coop architektur + stadtplanung (beide in Darmstadt). Von 2001 bis 2012 war er bei der Volkswohnung GmbH, der städtischen Wohnungsbaugesellschaft von Karlsruhe, als Leiter Projektmanagement tätig. Unter anderem war er mit der Projektentwicklung und Steuerung der Konversionsflächen Kirchfeld-Nord, Knielingen 2.0 und Smiley-West beauftragt. Am 1. Juli 2012 fing er als Projektentwickler für die Turley-Kasernen bei der MWS Projektentwicklungsgesellschaft Mannheim an. Seit 31. Oktober 2013 ist er Prokurist der MWSP. dir

Die Konversion in Mannheim hat mit dem Kauf von Turley im September 2012 eine enorme Dynamik entwickelt. Was waren aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren?

Judt: Nun, es fängt schon mal mit dem ungewöhnlichen Modell an, statt eines klassischen Stadtplaners einen Sozialwissenschaftler wie Konrad Hummel mit der Aufgabe zu betrauen. Das heißt, man hat hier von Anfang an auf Bürgerbeteiligung gesetzt. Wir hatten bei Turley natürlich das Glück, dass wir schon vier Wochen nach dem Erwerb den Vertrag mit Tom Bock als Hauptinvestor in der Tasche hatten. Da es die Maßgabe gab, dass sich die Konversion aus sich selbst heraus finanzieren soll, hat der Fokus auch auf der Vermarktung gelegen.

Die Rahmenbedingungen haben natürlich ebenfalls gestimmt.

Judt: Richtig. Wenn wir 2008 unmittelbar nach der Immobilienkrise gestartet wären, hätte das nicht funktioniert. Insofern war das Zeitfenster äußerst günstig, aber es kann sich jederzeit wieder schließen. Deshalb drücken wir auch aufs Tempo.

Es ist auffällig, dass sowohl auf Turley als auch auf Franklin überwiegend auswärtige Investoren zum Zuge kamen. Wieso?

Judt: Wir haben von Anfang an festgestellt, dass eher die Externen an Mannheim und die Metropolregion als attraktive Region mit Zukunftspotenzial geglaubt haben. Erst als alle im Boot waren, haben so langsam auch die Mannheimer Unternehmen nachgezogen.

Der Kauf von Franklin stand wegen der Flüchtlingsunterbringung auf der Kippe. Dass man die Verkaufsverhandlungen retten konnte, lag bestimmt auch daran, dass die Planungen mit den Investoren schon so weit gediehen waren.

Judt: Wir haben alle an einem Strang gezogen. Ausschlaggebend war auch, dass man sich auf einen zeitlichen Stufenplan für die Freigabe der Unterkünfte einigen konnte. Aber wären die Verhandlungen mit den Investoren nicht schon so weit gewesen, hätte die BiMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Anm. der Red.) die Verhandlungen mit Sicherheit auf Eis gelegt.

Konrad Hummel hat den Konversionsprozess als umtriebiger Querdenker und Visionär - sicherlich nicht immer ganz unumstritten -vorangetrieben und maßgeblich mitgeprägt. Wo sehen Sie als sein Nachfolger den Fokus?

Judt: Wir müssen urbane, durchmischte Quartiere entwickeln, die von der Stadtbevölkerung auch akzeptiert werden. Es geht darum, durch die Konversionsflächen einen Mehrwert für Mannheim zu schaffen und zum Beispiel Innovationen, die man in einer kleinteiligen Struktur nicht umsetzen kann, auf gesamtstädtischer Ebene in Angriff zu nehmen. Wir müssen auch schauen, dass wir über Zwischennutzungen schon jetzt Menschen auf die Flächen bringen. Parallel muss ein Stadtteilmanagement aufgebaut werden, damit diejenigen, die einmal dort wohnen, von Anfang an einen Ansprechpartner haben.