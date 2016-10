In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Mann bei einem Streit durch ein Messer verletzt worden. Gegen 0 Uhr war es vor einem Café in der Mittelstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, dabei wurde das Opfer mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Der Täter flüchtete, er wird wie folgt beschrieben: Circa 1, 60 bis 1, 65 Meter groß, etwa 40 Jahre alt, schlank, kurze, schwarze Haare, bekleidet war er mitblauer Cordhose und einer schwarzen Daunenjacke. Der alkoholisierte Geschädigte wurde in einem Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr besteht nicht. Das Kriminalkommissariat hat Ermittlungen aufgenommen, Zeugenhinweise unter 0621 / 174 - 5555. pol