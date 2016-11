Zwei Fahrgäste der Stadtbahn-Linie 1 sind bei einem Unfall in der Schwetzingerstadt verletzt worden. An der Kreuzung Schwetzinger-/Keplerstraße hatte laut Polizei am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein VW Passat-Fahrer die Vorfahrt der Linie 1 missachtet, die in Richtung Rheinau unterwegs war. Bei der Gefahrenbremsung wurden die beiden Fahrgäste verletzt, die dann an der Unfallstelle erstversorgt wurden. Der Verursacher fuhr zunächst weiter, konnte jedoch anhand des abgelesenen Autokennzeichens wenig später an seiner Wohnanschrift in Viernheim angetroffen werden. Der 64-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen. Der Straßenbahnverkehr in Richtung Rheinau war etwa eine Stunde beeinträchtigt. tan/pol