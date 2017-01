Der Bereich um den Wasserturm verwandelte sich gestern in eine Teststrecke. Dort dreht der Roboter-Bus "EZ 10" mit 20 Stundenkilometern zum ersten Mal seine Runden. Das Besondere: Das elektrische Fahrzeug bewegt sich ohne Mensch hinterm Steuer. Und nimmt die Bürger mit auf eine kurze Spritztour.

Etwas skeptisch beäugt eine Frau den quaderförmigen Bus. "Ist das nicht gefährlich?", fragt sie. "Es muss noch sicherer sein, als wenn ein Mensch fährt", beruhigt Volkhard Malik, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN). "Wenn ein Hindernis kommt, bremst das Fahrzeug ab", sagt Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV). Die Neugier hat Martin Paeschke und seine Begleiter gepackt. "Wir haben das eben auf dem Schild vor dem Rosengarten gelesen." Jetzt wollen die drei Männer selbst einsteigen.

Es gibt sechs Sitzplätze und genauso viele Stehplätze. Kaum haben sich die Türen geschlossen, gibt es einen kurzen Laut. "Das ist das Signal, dass die Fahrt startet", erklärt Frieder Zappe vom VRN. "Das Fahrzeug ist batteriebetrieben und fährt maximal 40 Stundenkilometer." Gemütlich setzt es sich in Gang und fährt nahezu geräuschlos. Nach wenigen Minuten hat es seinen Startpunkt erreicht und hält. Mit Piepsen wird eine Rampe ausgefahren. Die Passagiere steigen aus.

Auf Franklin soll der Elektrobus im Laufe des Jahres testmäßig fahren, so Zappe. In der Beek kann sich vorstellen, dass der Elektrobus als Shuttle in Quartieren genutzt wird, wo der Öffentliche Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist. Klaus Straßburger hat die Fahrt hinter sich. "Man fährt bequem und entspannt", lobt der Mannheimer. Er hofft, dass das Konzept weiterentwickelt wird. "Der Umwelt zuliebe." cap