Berg- und Talfahrt zum Sommerschluss

Alle Bilder anzeigen Herrliches Badewetter im Wechsel mit Schauern und Frösteltemperaturen: Der August lud mal zum Schwimmen ein - hier will sich Ruth Wieczorek (vorn) am Stollenwörthweiher abkühlen - mal ließ er uns die Regenjacken auspacken. © Prosswitz Herrliches Badewetter im Wechsel mit Schauern und Frösteltemperaturen: Der August lud mal zum Schwimmen ein, wie Ruth Wieczorek am Stollenwörthweiher, mal ließ er uns die Regenjacken auspacken. © Prosswitz

Erst wollte er nicht so richtig in die Gänge kommen, doch dann gab er noch mal richtig Gas: Der August 2016 schickte die Mannheimer auf eine echte Achterbahnfahrt. Von rekordverdächtig vielen Sonnenstunden über Frösteltemperaturen knapp über der Fünf-Grad-Marke bis hin zu einem Temperatur-Tagesspitzenreiter: "Da war so ziemlich alles geboten", zieht Klaus Riedl Bilanz, der im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes die Werte für die Quadratestadt aufzeichnet. Erst mit der Zielgerade im Blick zeigte sich der August ab dem 23. von seiner heißen Seite.

So kletterte die Quecksilbersäule am 27. sogar auf stolze 35,3 Grad. Was allerdings den Wert vom 7. August 2015 nicht toppen kann. An diesem Tag stöhnten die Mannheimer unter einer Hitze von 39,8 Grad. "Das ist seit Beginn der Messung vor 67 Jahren der absolute August-Rekord", versichert Wetterexperte Riedl.

Zu wenig Regen

Wetterinfos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in der Quadratestadt und in der Region sowie zu historischen Daten geben die Experten von der inzwischen für Mannheim zuständigen Regionalzentrale unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23. Die Mannheimer Wetterwarte zog im Jahre 1975 von der Gartenstadt an den Rand des Ortsteils Vogelstang am Köthener Weg. Damals wurde auch das Aufgabengebiet erweitert. Sie war noch bis vor einigen Jahren rund um die Uhr besetzt. 1996 wurde die Wetter-Warte in eine Wetterstation umgewandelt. Die persönliche Beratung ging inzwischen an die Regionalzentrale in Stuttgart über. mai

Da war es in diesem Jahr doch meist etwas angenehmer. Schließlich genossen die Mannheimer im vergangenen Monat 21 Sommertage mit Werten über 25 Grad. Das sind sieben warme Tage mehr, als im Durchschnitt zu erwarten sind. Aber auch diese Zahl reicht nicht zum Rekord. Denn im sogenannten Monstersommer 2003 war es an 29 Tagen wärmer als 25 Grad. Und auch wenn es uns besonders in den ersten Augustwochen ganz anders vorkam: Insgesamt fiel rund 30 Prozent zu wenig Regen. Damit landet er im Ranking um den trockensten August immerhin auf Platz zehn. Doch auch mit Frösteltemperaturen kann der August 2016 aufwarten. Am 11. sank die Quecksilbersäule auf 5,7 Grad ab. "Aber das absolute August-Minus konnten wir in Mannheim am 25. August 1980 messen", räumt Riedl ein: "Und zwar mit 4,4 Grad. Das war ja schon fast winterlich."

Bilanz nach oben gepuscht

Apropos Jahrhundertsommer: Der August 2003 kam in Mannheim auf 318,9 Sonnenstunden. Ein Wert, mit dem er seither Platz Eins im Ranking um den sonnigsten August besetzt hält. Doch dieses Jahr waren es immerhin 251,9 Stunden, wie Riedl festhielt: "Ja, die letzten Tage schien die Sonne fast täglich zehn Stunden lang. Das hat die Bilanz kräftig nach oben gepuscht." Und ließ den August 2016 immerhin auf dem elften Platz der sonnigsten Augustmonate seit 1949 landen.

Und wie geht es die kommenden Tage weiter? Da hat der meteorologische Experte gute Nachrichten für uns parat: "Es bleibt so richtig schön spätsommerlich warm." Das heißt, neben Sommertagen könnte der Herbststart die Mannheimer eventuell sogar bei ein oder zwei heißen Tage mit Temperaturen über 30 Grad mächtig schwitzen lassen. Das könnte schon am Samstag der Fall sein. Doch am Sonntag müssen die Sonnenanbeter in der Quadratestadt und in der Region auch einige Wolken und örtliche Gewitter hinnehmen.

Egal, Hauptsache der Spätsommer lässt sich mit seinem endgültigen Abschied noch recht viel Zeit.