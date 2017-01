Besitzer von Diebesgut gesucht

Die Besitzer dieser Schmuckstücke werden gesucht. © Polizei

Ein mutmaßlicher Trickdieb, der einer Seniorin Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Wie gestern bekannt wurde, soll bereits Mitte November vergangenen Jahres ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen worden sein. Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei von gestern hatten am 31. Oktober 2016 Unbekannte einer 84-Jährigen aus Mannheim Schmuck im Wert von mehr als 100 000 Euro gestohlen. Dabei gaben sie sich als "Wasserwerker" aus. Sie lenkten die Seniorin ab, während sie ihren Möbeltresor stahlen.

Beweismittel gefunden

Die Beamten des Kriminalkommissariats ermittelten nach dem Vorfall und fanden eine Spur, die sie am 4. November 2016 zu einem An- und Verkaufsgeschäft in Mannheim führte. Dort stellten die Kommissare Teile des Schmucks im geschätzten Wert von mehreren Tausend Euro sicher und konnten dadurch den Verkäufer identifizieren.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 31-Jährigen am 10. November vergangenen Jahres haben die Beamten dann weitere Beweismittel gefunden, die den Tatverdacht erhärteten. Diese Schmuckstücke und Behältnisse könnten nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft aus weiteren Straftaten stammen. Deshalb bitten die Ermittler, Zeugen und Geschädigte, die auf dem Foto unten ihr Eigentum wiedererkennen sollten, sich telefonisch unter 0621/174 55 55 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden von der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Kriminalkommissariat Mannheim geführt. hhk