Besucher randaliert

In einem Fall von Körperverletzung ermittelt die Polizei jetzt, nachdem Beamte des Reviers Oststadt am Donnerstagabend die Konzertveranstaltung einer Rap-Gruppe im Maimarktclub überwacht haben. Sicherheitskräfte des Veranstalters hatten den 18-Jährigen dabei beobachtet, wie er gegen 22 Uhr wild um sich schlug und mehrere Veranstaltungsgäste verletzte. Nachdem er von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aus der Halle geführt worden war, wurde der junge Mann der Polizei überstellt. Er war deutlich alkoholisiert und gebärdete sich den Beamten gegenüber aggressiv und aufbrausend.

Zwölfjährigen aufgegriffen

Vom Sicherheitsdienst wurde auch ein zwölfjähriger Junge am Veranstaltungsort aufgegriffen. Nachdem seine Eltern verständigt worden waren, wurde er in deren Obhut übergeben. Zudem stellten die Beamten 33 Drogendelikte fest. An der Veranstaltung nahmen rund 2500 Besucher im Alter zwischen 18 und 20 Jahren teil. 16 Beamte waren vor, während und nach dem Konzert im Einsatz. Die Polizei bitte Zeugen der Vorfälle, sich unter Telefon 0621/1 74 33 10 beim Polizeirevier Oststadt zu melden. mai/pol