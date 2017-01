Besucherzahl stark gesunken

"Mager und durchwachsen": So bilanzierte jetzt Generaldirektor Alfried Wieczorek das Jahr 2016 aus Sicht der Reiss-Engelhorn-Museen. "Es war kein arg tolles Jahr, wir hatten ein Tal und ein weiteres Tal", fasste er bei einem Empfang für die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Entwicklung der Besucherzahl wie auch finanzielle Probleme zusammen.

Zunächst hatten die Stiftungen, die mit der Stadt das Museum tragen, mit den niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt zu kämpfen. Zum Jahresbeginn 2016 sei man sogar "ins Minus gerutscht", habe also Stiftungskapital eingebüßt. Dies sei durch eine "Aufholjagd wettgemacht" worden, erklärte er und betonte: "Wir sind wieder vollständig im Plus!" Allerdings seien die "Erträge deutlich gesunken". Durch fehlende Zinseinnahmen sowie den Wegfall zweier Sponsoren hätten im Etat plötzlich 500 000 Euro gefehlt. Das durch Einsparungen aufzufangen, sei zwar "ein richtiges Problem" gewesen, aber dann doch gelungen.

Dabei mussten die Reiss-Engelhorn-Museen zudem eine, wie es Wieczorek nannte, "Delle" bei den Besucherzahlen verkraften. Im ersten Halbjahr fehlte eine große Sonderausstellung, die ab September laufende Barock-Sonderschau sei insbesondere bei überregionalen Besuchern trotz begeisterter, ausführlicher Besprechungen in allen überregionalen Zeitungen "nicht so richtig angenommen" worden. Sie habe, so Wieczorek, weniger Kultur- und Städtereisende nach Mannheim locken können als vergangene Sonderschauen, "obwohl die Resonanz bei den Besuchern, die da waren, hervorragend ist".

Drachensiegel aus purem Gold

Beim Vergleich mit 2015 ging die Besucherzahl um mehr als 90 000 zurück. Allerdings war 2015 auch eines der erfolgreichsten Jahre. Von den insgesamt 200 978 Besuchern in 2016 kamen 130 000 in die Sonderausstellungen, 33 000 in die Ständigen Sammlungen und 36 000 zu sonstigen Veranstaltungen.

Trotz des Rückgangs äußerte sich Wieczorek "hoffnungsvoll" für das neue Jahr. Im Mai beginnt anlässlich des 500. Reformationsjubiläums die Päpste-Ausstellung. Sie zeigt erstmals die Geschichte des Papsttums von seinen Anfängen bis zum Vorabend der Reformation. Dieses Projekt sei "einzigartig in der deutschen Museumslandschaft", so der Generaldirektor. Hier rechnet er ebenso mit vielen Besuchern wie bei der ab April laufenden Kinder-Mitmach-Ausstellung "Total genial! Coole Erfindungen vom Faustkeil bis zur Jeans" der Klaus-Tschira-Stiftung.

Im Herbst folgt mit den evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg die Sonderschau über die wichtige Rolle des heutigen Baden-Württemberg in der Reformationsgeschichte. Schließlich gibt es noch die Sonderausstellung "Schätze der Archäologie Vietnams", die von den Reiss-Engelhorn-Museen mit Museen in Herne und Chemnitz gestaltet wurde. Sie holt erstmals einzigartige archäologische Kostbarkeiten nach Deutschland, die in den letzten 60 Jahren in Vietnam gefunden wurden - darunter das Drachensiegel des Kaisers Minh Mang aus purem Gold.

Ob beim Infobüro für Besucher, bei der Digitalisierung von Schätzen, bei Ausgrabungen - insgesamt kann sich das Museumsteam dabei auf 256 Ehrenamtliche stützen. "Sie tun etwas für unsere Stadtgesellschaft und für eine ganz wichtige Einrichtung, für das Image unserer Stadt", dankte ihnen jetzt Erster Bürgermeister Christian Specht. Die Ehrenamtlichen seien "ein wichtiger Rückhalt" des Museums, lobte er.

"Gemeinsam sind wir eine Großfamilie", betonte Wilfried Rosendahl, Direktor Museum Weltkulturen, den guten Zusammenhalt zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen. Dafür dankte ebenso Hans-Jürgen Buderer, Vorsitzender des Fördererkreises, der seinen Verein als "Mittler zwischen Museum und Öffentlichkeit" bezeichnete.