Besucherzahlen zu hoch angesetzt?

Eine Studie der Firma Kannewischer schlägt vor, das Herschelbad in U 2 in eine Wellness-Oase umzuwandeln.

Überwiegend positiv haben die Fraktionen gestern im Gemeinderats-Ausschuss für Sport und Freizeit die Konzeptstudie der Firma Kannewischer aufgenommen, wonach das Herschelbad in eine Erholungs- und Wellness-Einrichtung für jedermann umgewandelt werden soll (wir berichteten). 33 Millionen Euro netto müssten investiert werden - genauso viel würde eine Sanierung unter Beibehaltung der bisherigen Nutzung mit Schul- und Vereinssport kosten, allerdings bliebe das jährliche Defizit in Höhe von durchschnittlich 1,6 Millionen Euro.

Denn wirtschaftlich zu betreiben sei das Jugendstilbad nur mit einer konsequenten Nutzungsänderung als "herausragendes Wellness-Bad", machte Experte Stefan Studer deutlich. Dafür schlägt er umfangreiche Maßnahmen in den drei Badehallen vor. In Halle 1 etwa könnte das große Hauptbecken zugunsten von drei bis vier Attraktionsbecken mit unterschiedlichen Wassertemperaturen zurückgebaut werden. Im sogenannten Schlüssellochbad (Halle 2) sei eine Bade-Zeremonie mit Floatingzone, Regendusche und Sinnesräumen vorstellbar. Halle 3 bliebe als Bewegungsbecken erhalten. Auch der Saunabereich bliebe im Obergeschoss, müsste aber modernisiert werden.

Wenn der Schul- und Vereinssport beibehalten werden soll, so eine zweite Variante, müsste man auf die Bade-Zeremonie verzichten, was Mindereinnahmen bis zu 800 000 Euro bedeuten und das operative Gesamtergebnis einer "schwarzen Null" schmälern würde. Studer schlägt deshalb vor, das Schul- und Vereinsschwimmen in Richtung eines zukünftigen Kombibades im Herzogenried auszulagern.

Facebook-Reaktionen "Denke, das ist die beste Lösung. Aber den Schulkindern und Vereinen die Möglichkeit zu nehmen, zu trainieren und schwimmen zu lernen. . . No go. In Vororte zu verlegen, davon kann nur einer reden, der sich damit noch nie befasst hat. Die Vereine kämpfen um jede Bahn und um jede Stunde, die sie nutzen dürfen." Daniela Lie

"Tatsächlich fehlt meiner Meinung nach Mannheim so etwas. Vielleicht ist das Vierordtbad in KA etwas zum Vergleichen. Da halten sich viele Menschen gerne auf." Sascha Roth

"Ich empfehle einen Blick nach Köln! Das Neptun-Bad dort ist im gleichen Stil wie das Herschelbad. Der Umbau/die Neugestaltung mit Beibehaltung der alten Substanz ist gelungen. Sehr zu empfehlen, sich dort mal umzuschauen." Fred Rennig

"Eine Wellness-Oase in einer No-Go-Area?" Richard

"Das wäre was!" Petra Petermann

An diesem Punkt setzte unter anderem die Kritik der Gemeinderäte an. Für Nikolas Löbel (CDU) waren die entscheidenden Fragen: "Wie gehen wir mit dem bisherigen Angebot in unseren Stadtteilen um und wie können wir den Bedarfen aus dem Sport heraus gerecht werden?" Löbel regte kreative Möglichkeiten zur Finanzierung an. Ungeklärt ist für ihn die Frage, wo die prognostizierten 260 000 Besucher parken sollen.

Auch Ralph Waibel (SPD) legte den Wert ganz klar auf das Schul- und Vereinsschwimmen. "Wir stimmen unter dem Vorbehalt zu, dass wir uns die Bäderkonzeption noch mal genau hinsichtlich der Nutzungsgruppen anschauen." Holger Schmid (Freie Wähler/ML) hielt die Besucherzahlen für "sehr, sehr optimistisch geschätzt" und konnte sich nicht vorstellen, wie ein Wellness-Bad mit dem Auftrag der öffentlichen Daseinsvorsorge in Einklang zu bringen sei. Er gab zu bedenken, dass sich ein professioneller Betreiber mit einer schwarzen Null kaum zufriedengeben würde und bemängelte, dass mögliche Folgekosten völlig ausgeblendet worden seien.

Stadtrat Julien Ferrat (Familienpartei) bezeichnete die Studie als Schritt in die richtige Richtung, vermisste aber einen Kleinkindbereich und eine Rutsche. Raymond Fojkar (Grüne) hielt vieles für plausibel und nachvollziehbar. Am Schlimmsten wäre es, den Status quo im Herschelbad beizubehalten. Roland Geörg (ALFA) will zunächst die Frage geklärt wissen, ob man den Schul- und Vereinssport in U 2 belässt.

Für Uwe Kaliske, den Leiter des Fachbereichs Sport und Freizeit, ist klar: "Wir sind jetzt in der Lage, die Erkenntnisse, die wir in den letzten zwei Jahren gewonnen haben, konzeptionell zusammenzuführen." Bürgermeister Lothar Quast kündigte eine öffentliche Bürgerveranstaltung zu dem Thema an.