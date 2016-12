Betonsanierung vorerst beendet

Auf der Schumacher-Brücke kann der Verkehr wieder fließen. © Tröster

Die Bauarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Brücke gehen - vorerst - zu Ende. Wie Jan Krasko vom städtischen Baudezernat gestern ankündigte, heben Arbeiter bereits heute, Freitag, 9. Dezember, die Teilsperrung bis zur Gabelung der Abfahrten in Richtung Kunststraße einerseits sowie Parkring und Hafenstraße andererseits auf. Dieser Abschnitt wird aus Richtung Ludwigshafen somit wieder zweispurig befahrbar sein.

Eine Woche später, also am Freitag, 16. Dezember, endet die Betonsanierung dann auch am daran anschließenden zweiten Bauabschnitt, der Abfahrt von der Brücke zur Hafenstraße und zum Parkring. Diese Teilbereiche der Kurt-Schumacher-Brücke wurden seit Beginn der Sommerferien auf der Mannheimer Seite "grundhaft erneuert". Das heißt: Neben der Betonsanierung wurden auch der Fahrbahnbelag und Abdichtungen der Bauteile renoviert. Die Kosten belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro.

Da sich herausstellte, dass die Schäden an den Brückenteilen größer waren als angenommen, haben sich die Arbeiten knapp zwei Monate länger hingezogen als geplant. Deswegen hat die Stadt Arbeiten im Bereich der derzeit eingeschränkten Auffahrt Richtung Ludwigshafen vom Parkring/Hafenstraße her kommend auf nächstes Jahr verschoben.

Allein der Brückenkopf auf der Mannheimer Seite besteht aus 13 Einzelbauwerken. Für die kommenden Jahre sind hier weitere Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen geplant. lang