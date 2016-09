Betriebsgelände wird Biergarten

Die bunten Raketen stiegen zur Musik in den Abendhimmel und steigerten die ohnehin schon gute Stimmung beim Eichbaum-Braufest noch weiter. Der geschäftsführende Gesellschafter der Brauerei, Jochen Keilbach, zeigte sich rundum zufrieden: "Es gab keinen freien Fleck mehr. Überall waren Menschen. Was mich am meisten freute, war, dass es keine größeren Vorkommnisse gab. Kleinere Streitigkeiten wurden mit einem Freibier gelöst. Das Fest verlief für uns rundum zufriedenstellend."

Als Dankeschön für die Konsumenten aus der Region wollte er die Veranstaltung verstanden wissen. Gleichzeitig sei es auch eine Verpflichtung für das nächste Jahr, sich neu anzustrengen, um vielleicht ein noch besseres Fest zu bieten.

Zuvor hatte Rocklegende Joy Fleming schon traditionell den Sonntagvormittag musikalisch eröffnet. "Wann die Erna singt, dann is schee Wedder", hatte Joy angekündigt. Sie sollte recht behalten. Während ihres Auftritts verzogen sich die Wolken, Blau zeigte sich am Himmel. Nach ihrem Auftritt begann es allerdings wieder zu regnen. Die Fans der Rockröhre waren sogar mit dem Bus angereist, um ihre Lieder zu hören, die mal sanft mal flott daherkamen. "Das ist einfach ein Muss. Die Musik ist einfach klasse", sagte unter anderem Festbesucher Ralph Speckmann. Für Frank Müller war klar: "Als Kurpfälzer kommt man hierher, um ein gutes Bier zu trinken."

"Das Braufest ist einfach ein tolles Fest", sagte auch Tilman Reimer. "Noch schöner wäre es allerdings, wenn es hier noch Freibier gäbe", frotzelten die zwei Frankenthaler.

In einem krachenden, furiosen Finale endete am Abend das Feuerwerk. Christin Schmidt fand den Höhepunkt "einfach nur schön". Marco Stohner stellte fest, dass die Musik nicht ganz synchron mit den Leuchtsternen einherging: "Aber das war schon beeindruckend", sagte er dennoch sehr zufrieden. So manches Kind durfte an diesem Abend etwas länger aufbelieben, um das Feuerwerk zu verfolgen - wie die achtjährige Nena: "Das war einfach schön", sagte die Kleine.

Aber danach war auch für sie Schluss. Es ging nach Hause und schnell ins Bett. Die Dicken Kinder hatten zuvor dafür gesorgt, dass das Zwerchfell bebte. Laut und live bot die Band so ziemlich alle Hits, die derzeit "in" sind. Aber auch ein Ausflug ins Zeitalter des Rock durfte nicht fehlen. Den bot allerdings auch die Jailhouse Gang auf der kleinen Bühne. Sie begleiteten die Fans zu einem kleinen Ausflug in die vergangene Zeit der Petticoats. Nicht nur den Song "Ich bleib beim Bier" präsentierten Grabowsky. Die Frankenthaler Band erwies sich einmal mehr als konditionsstark und spielfreudig. Frontfrau Marion La Marché bei "Buried alive Blues Band", dass Jannis Joplin noch lange nicht vergessen ist. Wer die Augen schloss, meinte, die Sängerin stünde live auf der Bühne. Bei so viel Unterhaltung floss der kühle Gerstensaft in seinen unterschiedlichsten Formen - als Export, Pils, Weizen oder aus der Bügelflasche in Strömen. So manche Thekenhelferin kam ganz schön außer Atem, weil sie so viele Gläser schleppen musste. Im alten und neuen Sudhaus durften auch exotische Biere gekostet werden.

Nicht nur "kalter Kaffee"

Die Auszubildenden schenkten ein speziell gebrautes "Azubi-Bier" aus. Es gab aber auch Getränke ohne Alkohol wie beispielsweise einen Tee aus Kaffeeblättern oder kalt gebrauten Kaffee: "Wer wie ich, viel Kaffee trinkt, der findet dieses Getränk sehr erfrischend, gerade im Sommer", sagte Robert Brodbeck, nachdem er das Getränk probiert hatte.

Dass hinter allem eine minuziös geplante Logistik steckt, betonte Eichbaum-Mitarbeiter Andreas Scheuer. Das Fest werde praktisch während des laufenden Betriebes auf- und abgebaut. "Den Mitarbeitern muss man uneingeschränkt ein Lob aussprechen. Schließlich verlässt am Montagmorgen um sechs Uhr der erste voll beladene Lkw wieder das Betriebsgelände in der Käfertaler Straße", sagte Keilbach.