Bewaffnete bewachen Zugänge

Die Polizei hat ihre Präsenz in der Region nach dem Anschlag in Berlin "massiv erhöht". Das sagte Polizeipräsident Thomas Köber (Bild) gestern vor Journalisten. Besucher von Weihnachtsmärkten würden dies sehr schnell feststellen. So stünden an den Zugängen zu Märkten mit Maschinenpistolen ausgerüstete Polizisten. Diese sollen sich nicht unter die Besucher mischen, sondern in den Außenbereichen Szenen wie in Berlin im Ansatz erkennen, um darauf reagieren zu können. Es bestehe keine faktisch andere Sicherheitslage, die sei "von je her hoch", sagte Köber.

Zusätzlich sollen Polizeifahrzeuge an günstigen Stellen positioniert werden, um Angriffe wie in Berlin zu erschweren. Feste Hindernisse haben nach Angaben Köbers den Nachteil, dass sie auch Fluchthindernisse im Falle beispielsweise einer Panik seien.

"Beamte sofort ansprechen"

Auch zu Gottesdienstzeiten an Weihnachten werde die Polizei sichtbar im Straßenraum präsent sein. Köber sieht Menschenansammlungen im öffentlichen Raum aber kritischer. Er sagte, dass die Polizei ihre Pläne für Silvester noch einmal nachschärfen wolle. Silvester sei eine zentrale Lage, vergleichbar mit einer großen Demonstration. "Das heißt, wir wissen jederzeit, wo unsere Kräfte überall eingesetzt sind." Köber will mit den Maßnahmen "den Punkt treffen, wo wir die Leute beruhigen, sie aber trotzdem ausgelassen feiern können." Der Appell des Polizeipräsidenten an die Besucher von Silvesterfeiern im öffentlichen Raum: "Wachsam sein und Polizisten sofort ansprechen, wenn einem etwas komisch vorkommt."

Oberbürgermeister Peter Kurz zeigte sich "schockiert von den Ereignissen" in Berlin. Er verurteilte sie als "verbrecherische Tat". Seine Gedanken seien "bei den Opfern, Verletzten, Angehörigen und den Rettungskräften", sagte das Stadtoberhaupt. Ein solcher Anschlag habe im Raum gestanden. Menschenansammlungen, Plätze, wo Menschen ein "freudvolles Miteinander" erlebten, seien Ziel solcher Angriffe. Zudem sei die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin ein besonderes Symbol des Friedens.

Peter Kurz telefonierte gestern mit seinem Amtskollegen Reinhard Naumann, dem Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, der Partnerstadt Mannheims. Im Mannheimer Rathaus liegt eine Kondolenzliste aus.