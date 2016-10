Bewegtes Bild aus Poesie und Wissenschaft

Reisen durch das Unmögliche: Auf den fantastischen Schriften des Begründers der Science-Fiction-Literatur, Jules Verne, beruht das neue Planetariumsprogramm. © Planetarium

Ein Planetariumsprogramm, in dem keine Sternbilder erläutert, keine astronomischen Konstellationen erklärt und keine physikalischen Grundlagen vermittelt werden - all dies jedenfalls nicht im klassischen Sinne: Genau das bietet die neue, rund 55-minütige Multimedia-Show "Jules Verne - drei Reisen durch das ns Unmögliche", die heute erstmals in französischer Sprache und ab morgen, Samstag, 22. Oktober dann (auf deutsch) im Hauptprogramm des Sterntheaters an der Wilhelm-Varnholt-Allee gezeigt wird.

"Reisen durch das Unmögliche"

An dem Programm, das zeitgleich in mehreren Planetarien gezeigt wird, haben die drei Regisseure Tobias Wiethoff, Produktionsleiter des Bochumer Sterntheaters, Rocco Helmchen und Ralph Heinsohn eineinhalb Jahre lang gearbeitet. Aus der ursprünglichen Idee, einen Jules-Verne-Stoff an die Planetariumskuppel zu bringen, ist in diesen 18 Monaten eine eigenständige Reise in die Fantasie geworden, die mit atemberaubenden Bildern Wissenschaft und Poesie zusammenbringt und die Rolle des französischen Schriftstellers und Theaterautors Jules Verne (1828-1905) als Begründer der Science-Fiction-Literatur neu herausstellt.

Planetariumsprogramm Die neue Full-Dome-Multimediashow "Jules Verne - drei Reisen durch das Unmögliche" läuft ab Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr im Hauptprogramm des Planetariums (Eintritt: neun Euro, ermäßigt 6,50, Kinder bis zwölf Jahren 4,50).

läuft ab Samstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr im Hauptprogramm des Planetariums (Eintritt: neun Euro, ermäßigt 6,50, Kinder bis zwölf Jahren 4,50). Heute, Freitag, 21. Oktober, sind die Jules-Verne-Reisen im Rahmen der Französischen Woche um 18 Uhr in französischer Sprache zu sehen.

zu sehen. Zum Vormerken: Am Freitag, 18. November, 19.30 Uhr, spricht Hubert Zitt (Kaiserslautern) zum Thema "Die Zukunft aus 'Zurück in die Zukunft' ist jetzt".

ist jetzt". Am Donnerstag, 24. November, 19.30 Uhr, hält der Astronaut Gerhard Thiele die diesjährige Heinz-Haber-Vorlesung zum Thema "Was sucht der Mensch im Weltraum?" lang

Vernes 1865 und 1870 erschienene Romane "Von der Erde zum Mond" und "Reise zum Mond" geben die Rahmenhandlung dieses Parforce-Ritts durch die Genre-Klischees ab: Die Optik von Weltraum-Onlinespielen und des Science-Fiction-Kinos quer durch die Jahrzehnte sind ebenso Teil der neuen Show wie Passagen, die sich an die Ästhetik der Musik-Visualisierungen von Aaron McEuen anlehnen. Von dem amerikanischen Produzenten von Full-Dome-Programmen hatte das Planetarium in den letzten Jahren die beliebten Pink-Floyd-Programme bezogen.

Wiethoff, Helmchen und Heinsohn leisten aber auch fast eine textkritische Neuauflage der Verne-Romane. Von den im 19. Jahrhundert erschienen Büchern kursieren inzwischen viele Übersetzungen und teilweise stark gekürzte Versionen. Es bedurfte deswegen einiger Mühe und nicht zuletzt der Hilfe des Straßburger Ur-Ur-Enkels des Autors, Jean Verne, die Originalpassagen zusammenzustellen, die Tom Zahn schließlich mit sonorer Stimme für die Multimedia-Produktion einlas.

Dass der Nachfahre des Schriftstellers quasi als Berater für das Planetariumsprogramm gewonnen werden konnte, erwies sich als Glücksfall: "Er hat uns geholfen, von der oberflächlichen Adaption der Texte, die man beispielsweise aus den Kinofilmen kennt, wegzukommen", sagen die Urheber der "Drei Reisen". So habe man den "Spirit von Jules Verne" wieder zu Tage befördern können, den schon die ursprünglichen Verleger des Schriftstellers im 19. Jahrhundert an der ein oder anderen Stelle aus den Manuskripten herausgestrichen hatten.

Denn seinerzeit erwartete die wohlhabende Buch-Käuferschaft mehr naturwissenschaftliche Wissensvermittlung und weniger "Philosophie in Bewegung", wie der Autor der Star-Trek-Drehbücher, Gene Roddenberry (1921-1991), das Science-fiction-Genre treffend beschrieben hatte.