Bezirksbeiräte tagen zur Buga-Planung

Die Straße Am Aubuckel soll schmaler werden. © Rittelmann

Bevor der Planungsstand zum Grünzug Nordost und zur Bundesgartenschau am Freitag bei einer Bürgerinformationsversammlung im Stadthaus vorgestellt werden, tagen morgen zu diesem Thema die Bezirksbeiräte aus Feudenheim, Wallstadt, Vogelstang, Käfertal, Neckarstadt-Ost, Neuostheim/Neuhermsheim sowie Schwetzingerstadt/Oststadt. In der Aula der Eberhard-Gothein-Schule (U 2,2-4) kommen die Stadtteilpolitiker um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sondersitzung mit Vertretern des Büros RMP Stephan Lenzen und der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH zusammen.

Nach langem Hick-Hack um die Einbeziehung der Feudenheimer Au schlägt der Bonner Landschaftsarchitekt nun vor, die Buga auf das Spinelli-Gelände, den Luisenpark und die Mannheimer Innenstadt rund um den Wasserturm zu konzentrieren. Der geplante See in der Au dürfte aufgrund seiner schieren Größe von 1,5 Hektar trotzdem für Diskussionsstoff sorgen. Auch die Situation der Kleingärtner in Höhe der Esso-Tankstelle ist ungeklärt. Wie viele Parzellen fallen tatsächlich weg? "Das könnten bis zu 70 sein", fürchtet der Feudenheimer Bezirksbeirat Ulrich Schaefer. Zankapfel seit jeher ist die U-Halle, bei deren Erhalt eine Frischluftschneise von 500 Metern nicht mehr gewährleistet ist.

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses stellte Lenzen die aktuellen Planungen vor. Demnach soll die Straße Am Aubuckel, für deren ursprünglich vorgesehene Verlegung es im Gemeinderat keine Mehrheit gibt, möglichst schmal werden. Vorgesehen ist eine Gesamtbreite beider Fahrbahnen von sieben Metern. Derzeit sind es 7,50 Meter. Die Rad- und Gehwege auf beiden Seiten sollen wegfallen, da Fahrradfahrer wie Fußgänger parallel verlaufende Wege auf dem Buga-Gelände nutzen könnten.

Termine zur Buga Donnerstag, 24. November, 18 Uhr: Öffentliche Sondersitzung der Bezirksbeiräte Feudenheim, Wallstadt, Vogelstang, Käfertal, Neckarstadt-Ost, Neuhermsheim/Neuostheim sowie Schwetzingerstadt/Oststadt in der Aula der Eberhard-Gothein-Schule, U 2,2-4.

Freitag, 25. November, 18 Uhr: Bürgerinformationsveranstaltung zum aktuellen Sachstand der Planungen für Grünzug Nordost und Buga 2023 im Stadthaus N 1, Ratssaal. dir

Die Höhenunterschiede zwischen dem Spinelli-Gelände und der tiefer gelegenen Au sollen ermöglichen, dass die Buga-Besucher auf der Straße fahrende Pkw von den meisten Positionen aus nicht sehen können. Über die Straße sind drei Brücken vorgesehen: im Norden und im Süden zur Verbindung der Radschnellwege sowie ein Übergang in der Mitte, der um eine Aussichtsplattform erweitert werden soll.

Was die diskutierte Seilbahn über den Neckar angeht, favorisieren die Planer eine Verbindung von der Kurpfalzbrücke bis zum Buga-Gelände mit Zwischenstopp am Luisenpark. Vor allem zur Länge dieser Strecke gab es Unmutsbekundungen einiger Stadträte. Im Hinblick auf die morgigen Bezirksbeiratssitzungen verzichtete der Hauptausschuss auf eine Diskussion. dir/sma