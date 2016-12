Bilder wecken Erinnerungen

Mittwoch ist der Tag, immer wieder mittwochs blättert Klaus Hiltscher die Seiten seines "Mannheimer Morgen" schneller durch als an jedem anderen Tag der Woche. Er sucht, es geht ihm um ein großes Bild, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die er dann im Lokalteil findet: die neueste Ausgabe unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" - und damit eine neue Herausforderung für den geschulten Spürsinn des Lesers. Hiltscher versäumt selten eine Folge, es sei denn, so wichtige Dinge wie die Geburt seines Enkelchens verhindern die unmittelbare Beschäftigung mit der Lösung des "Falls". Die betreibt er akribisch, sollte Klaus Hiltscher das Motiv auf dem historischen Foto nicht sofort lokalisieren können, greift er auf seine umfangreiche Sammlung von Stadtansichten zurück. Ein Schatz, doch mindestens ebenso groß ist der Schatz seiner Erinnerungen.

Bilder als Erinnerungsquelle

Und genau darum geht es in der Serie, die nun schon jenseits der 80 Folgen angekommen ist. Dass Sie, liebe Rätselfreunde, diese ganz persönlichen Erinnerungen mit uns und den anderen Lesern teilen, das ist der wahre Erfolg von "Erkennen Sie Mannheim". Diese Erinnerungen verbinden Generationen, etwa, wenn wir das Bild eines Schulhofs aus den 50er Jahren zeigen, der auch heute noch zu identifizieren ist. Da sprudeln die Kindheitserinnerungen aus der Feder, an den alten Fahrradständer etwa, an die Mama, die einen immer in der Fünften mit dem Auto abgeholt hat, daran, wie man das Rollschuhlaufen im asphaltierten Hof gelernt hat.

„Erkennen Sie Mannheim?“ – Silvester-Spezial Winterlich zeigt sich die Stadt auf diesem Bild. Wenn Sie wissen, wo das Foto des "MM"-Bilderrätsels geschossen wurde, schreiben Sie uns eine E-Mail an erkennen@mamo.de und nennen Sie Namen, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort "Erkennen Sie Mannheim?" unter Angabe der Rätselfolge 86 und - wenn Sie wollen - erzählen Sie uns Ihre Geschichte dazu. Oder schicken Sie die Antwort per Post an den "MM", Lokalredaktion, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim. Unter den Einsendern verlosen wir drei Bücher unseres Kooperationspartners Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte. Einsendeschluss für das Silvester-Spezial ist Donnerstag, 5. Januar. Die Gewinner werden am Samstag, 7. Januar, veröffentlicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bild: Jacob

Witzige Episoden aus vergangenen Zeiten sind das oftmals, aber auch anrührende Erzählungen von verlorenen Freunden, die sich nach Jahrzehnten durch eine Erwähnung am Rande der Zuschrift wiederfinden. Geschichten aus dem wahren Leben eben.

Das Serienfieber aus den Anfangstagen des Bilderrätsels "Erkennen Sie Mannheim?" ist auch im vergangenen Jahr, dem zweiten seit dem Start, nicht erkaltet. Im Gegenteil: Alte und Junge hat es nach wie vor erfasst, manchmal über 100 "MM"-Leser beteiligen sich noch immer an der historischen Spurensuche, da gibt es den treuen Stamm der Alles-Erkenner, die stets nach neuen Herausforderungen verlangen - und sich durchaus bisweilen beschweren, wenn ihnen eine Folge nicht knifflig genug war: "Viel zu leicht diesmal, bitte das nächste Mal wieder was Diffizileres!" Dass sich in jeder Folge "Neue" zu diesem festen Freundeskreis dazugesellen, dass selbst 19-, 20-Jährige per Handy ihre Lösungen schicken, überrascht uns Woche für Woche ebenso wie die hohe Zahl an Einsendungen, die uns per E-Mail erreichen. Der Anteil liegt bei fast 95 Prozent, die meisten davon sind schon donnerstagsmorgens in unserem Postfach. Immer öfter hat diese elektronische Post auch Anhänge, die "Erkennen"-Fans durchforsten ihre Fotoalben nach Ansichten des eben gerade veröffentlichten Rätsel-Motivs aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Blickwinkel. Und bisweilen entdecken sie sich selbst oder Freunde und Verwandte auf den historischen Aufnahmen und senden uns dann ein Bild aus dem Familienalbum zu.

Starke Partner

Die Idee zum "Erkennen-Format" hat übrigens Chefredakteur Dirk Lübke aus seiner Zeit bei der "Wetzlarer Neuen Zeitung" mit nach Mannheim gebracht, dort, im Hessischen, läuft eine ähnliche Serie mittlerweile seit 14 Jahren mit unverändert großem Erfolg.

Für den Erfolg braucht man starke Partner, bei uns ist das das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte, das das "Roh-Material" für die Erinnerungen in Form von historischen Aufnahmen zur Verfügung stellt, und auch die Preise für die Gewinner stammen aus dem Stadtarchiv: Bildbände, DVDs oder historische Schriften. Mindestens genauso wichtig für die Beliebtheit des Ratespiels sind Sie, liebe Rätselfreunde, Ihre Erinnerungen, Ihre Geschichten bleiben das A und O bei "Erkennen Sie Mannheim?", der wahre Schatz der Serie. Wir jedenfalls sind überwältigt von Ihren Zuschriften und freuen uns auf jede einzelne.