„Bis jetzt sind wir vom Heimweh verschont geblieben“

Weltreise mit dem Rad Steffi Huber und Andi Starker brechen am 2. April von Mannheim aus auf. In zweieinhalb Jahren wollen sie zurück sein. Das Foto machen sie in Tadschikistan, derzeit sind sie in China.

Unendlich viele positive Erlebnisse, aber auch einen Überfall - die beiden Weltumradler Steffi Huber (28) und Andi Starker (26) können viel berichten: Seit 2. April strampeln die beiden in Richtung Osten. Im Herbst 2018 wollen sie zurück in Mannheim sein. Für den "MM" ziehen sie eine Zwischenbilanz. Derzeit sind Starker und Huber auf dem Weg in die chinesische Provinz Yunnan.

Der schönste Streckenabschnitt

Die schönsten Strecken waren immer die abseits der Wege, ohne Verkehr und in der Nebensaison, sagen die beiden und nennen Beispiele: Slowenien mit dem Triglav-Nationalpark und dem türkisfarbigen Wasser der Soca. Das Assy-Plateau in Kasachstan - mit Schnee, Eis und Kälte, ohne eine Menschenseele. Das Wakhan Valley im Pamir-Gebirge mit Blick auf die Berge des Hindukusch ("einzigartig!"). "Aktuell sind wir an der Grenze zu Tibet - und hin und weg. Wir sind fast ausschließlich über 4000 Meter hoch. Die Aussicht in Kombination mit dem tibetischen Flair ist einzigartig."

Die größte Panne

Die größte Panne hatten Steffi Huber und Andi Starker, als ihre Kamera in Turkmenistan ihren Dienst versagte und sie dringend Ersatz beschaffen mussten. Von größeren Pannen am Rad sind sie bis jetzt verschont geblieben. Steffi Huber: "Bei fast 14 000 Kilometer hatte ich bis jetzt erst einen Platten." Ihr Freund hatte erheblich mehr Pannen. "Aber mit unseren Bordmitteln und etwas Grips ließ sich bis jetzt alles lösen."

Der Überfall

In einer Nacht am Straßenrand in Kirgisistan ist es passiert: Jemand räumt den beiden die Taschen aus, die zwischen den Zelten liegen. Bekleidung, Ersatzteile, Medizin, Erste-Hilfe-Sachen, Essen und Andi Starkers Tagebuch - alles weg.

Die hilfsbereitesten Menschen

Andi Starker: "Der hilfsbereiteste Mensch ist wohl Mehdi, unser Gastgeber in Teheran. Er ließ uns zwei Wochen bei sich wohnen, während wir unser Problem mit dem China-Visum lösen mussten. Aber auch unsere Freunde aus dem Radhaus Viernheim und unsere Familie haben uns, nachdem wir überfallen worden waren, sehr geholfen." Aber das seien nur die leuchtenden Beispiele. Immer wieder träfe man auf sehr nette Menschen, die versuchten, irgendwie zu helfen. "Das ist etwas, was wir gelernt haben. Du bist eigentlich nie ganz allein." Steffi Huber ist immer wieder überrascht, wie hilfsbereit die Menschen doch sind. "Umso weniger sie haben, desto mehr wollen sie mit dir teilen."

Das exotischste Essen

"Schwer zu sagen, da wir manchmal gar nicht so recht wissen, was wir da überhaupt essen. Hauptsache, es schmeckt und macht satt!", sagen sie. So richtig exotisch sei das Essen aber eigentlich erst in China geworden, wo neben Hühnerfüßen alles auf den Teller komme.

Die prickelndste Stadt

Grundsätzlich versuchen die beiden Radler, einen Bogen um Städte zu machen. "Aber wenn uns eine Stadt gut gefallen hat, dann ist das Tiflis in Georgien. Auch wenn wir nur einen sehr kurzen Aufenthalt hatten, ist es sicher nicht das letzte Mal gewesen."

Die gefährlichste Situation

Da fällt den beiden als erstes die Krankheit von Andi im Pamir-Gebirge ein. "Das war nicht ganz ohne. Die große Höhe und die beschränkten Möglichkeiten machten es schon aufregend." Schlussendlich seien es die Medikamente gewesen, die Andi so vom Hocker gehauen hätten. Nachdem er diese fertig genommen hatte, sei es wieder bergauf gegangen. Die wahrscheinlich größte Gefahr aber bleibe der Verkehr - "und das wird sich wohl auf der ganzen Reise nicht ändern."

Der gemütlichste Übernachtungsplatz

Andi Starker erzählt: "Bevor wir ins Pamir-Gebirge starteten, verbrachten wir eine wundervolle Woche bei unserer Gastgeberin von Warmshowers." Das ist ein Netzwerk für Reiseradler. Sie hieß Vero und wohnt in Dushanbe (Tadschikistan), bei ihr waren gleichgesinnte Radler unterschiedlichster Nationalitäten untergebracht. "Eigentlich genießen wir aber mehr die einsamen Zeltplätze in der Natur", sagt Steffi Huber.

Das heftigste Heimweh

"Bis jetzt sind wir von Heimweh verschont geblieben", sagt Steffi Huber. Es gebe so viel Neues zu entdecken, und Reisemüdigkeit sei noch nicht aufgekommen. Manchmal fehle ihr aber der zarte Biss in ein Stück Schokolade oder ein kräftiges Sauerteigbrot, belegt mit Käse.