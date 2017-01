Blechschädennach Glatteis

Zwei Leichtverletzte gab es bei einem Unfall auf der B 38. © Priebe

Neun Verkehrsunfälle aufgrund von Glatteis hat das Polizeipräsidium Mannheim im Bereich der Quadratestadt in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag registriert, so ein Sprecher der Polizei gestern Nachmittag. Acht Mal blieb es bei Blechschäden, in einem Fall wurde eine Person leicht verletzt. "Wir gehen davon aus, dass die Schäden im Rahmen bleiben", so der Sprecher mit Blick auf die Winterlandschaft - auch wenn sich in Baden-Württemberg die Reste der Arktikluft hartnäckig halten. Sie bestimmen noch bis morgen mit leichtem Dauerfrost das Wetter, so der Deutsche Wetterdienst. Heute bleibe es wolkenverhangen, mitunter auch grau und trübe, aber überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei Temperaturen von minus vier bis plus sechs Grad.

Ganz ohne Einfluss von Schnee und Eis ist es am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der B 38, Höhe Vogel-stang, zu einem Zusammenstoß gekommen. Laut Polizei hat ein Autofahrer bei einem Fahrstreifenwechsel in Richtung Stadtmitte einen anderen übersehen. Ein Fahrzeug schleuderte in die Leitplanke. Zwei Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. has/pol