Blick in leuchtende Kinderaugen

Der neunjährige Damian schaut etwas schüchtern in die Runde und bleibt nah bei seiner Mutter stehen. "Ich freue mich so aufs Kino", sagt er, und seine Augen glänzen dabei. Schon ein paar Mal sei er im Kino gewesen, erzählt er. Das letzte Mal im Sommer mit seinem Vater. "Aber vor Weihnachten war ich noch nie", so der Junge. Ermöglicht haben den Kinobesuch im Cineplex die Mannheimer Wichtel um Organisatorin Stephanie Dewald. Die Gruppe will Menschen in sozialen Notlagen helfen, damit diese gerade in der Weihnachtszeit ein wenig Freude erleben.

Für 15 Kinder gab es jetzt ein besonderes Geschenk. Sie durften sich den Streifen "Pettersson und Findus - das schönste Weihnachten überhaupt" anschauen. Die Abenteuer des Pettersson und seines Katers Findus gehören zu den schönsten Kinderbüchern - ein Vergnügen auch für Erwachsene.

Die Filmgeschichte ist schnell erzählt: Pettersson und Findus sind zwei Tage vor Weihnachten auf ihrem kleinen Hof komplett eingeschneit. Der Kater hat Angst, dass sie das Fest gar nicht feiern können. "Weihnachten fällt nicht aus", verspricht ihm der alte Mann. Als sie jedoch am nächsten Tag mit ihrem Schlitten in den Wald ziehen, um den Baum zu schlagen, verletzt sich Pettersson am Fuß, so dass er sich nur noch humpelnd unter Schmerzen bewegen kann.

Die Mannheimer Wichtel Die Hilfsgruppe Mannheimer Wichtel sucht ständig Unterstützer und Sponsoren. Ansprechpartnerin ist Stephanie Dewald, Telefon: 0176/79 72 32 13. Die E-Mail-Adresse: mannheimerwichtel@gmail.com. Täglich trudeln bei den Organisatoren neue Wünsche von Kindern ein. Hilfsbedürftige werden der Reihe nach beschenkt. Vor allem Obdachlose sind die Zielgruppe der Mannheimer Wichtel, die sie mit Kleidung und Hygieneartikel versorgen. has

In Star-Wars-Kostümen

Sie kehren ohne Baum zurück, und der Einkauf der fehlenden Leckereien für Weihnachten muss auch ausfallen. Leider verbietet es Petterssons Schüchternheit und Zurückhaltung, die angebotene Hilfe seiner Nachbarn Beda und Gustavsson anzunehmen. Nachdem Findus bei einem letzten Versuch, Weihnachten zu retten, sogar in Gefahr gerät und Pettersson jede Hilfe ablehnt, platzt dem Kater der Kragen. Zum Schluss feiern sie mit Hilfe der Nachbarn doch noch das schönste Weihnachten überhaupt.

Damit der Besuch im Kino für die Jungen und Mädchen ein noch größeres Vergnügen wurde, hatten die Wichtel für jedes Kind ein "Kino-Menü" eingeplant: Jeder bekam eine Tüte Popcorn und ein Softdrink, was für große Freude sorgte.

Die Wichtel planen bereits eine neue Hilfsaktion, wie Stephanie Dewald und Anita Polichrionadis erzählten: Sie wollen die Vesperkirche mit Lebensmittelspenden unterstützen. "Wir suchen Menschen, die uns dabei helfen", so die beiden. Ziel sei es zudem, im nächsten Jahr einen Verein zu gründen. Zum Schluss des Kinotags gab es noch eine handfeste Überraschung: Die Kinder erhielten aus der Hand von Daniel Ley, einem Mitglied des Star-Wars-Kostümklubs German Garrison, ein Weihnachtspräsent. Er hatte noch zwei Legionäre mitgebracht. Die Truppe stellte sich für Fotos zur Verfügung und verteilte gespendete Nikolausstiefel voller Leckereien. "Ist das cool", rief einer der kleinen Jungs. Da leuchteten auf einmal alle Kinderaugen. Auch die Kinobesitzer unterstützten die Aktion durch verbilligte Eintrittskarten.