Blitzer-Anhänger erneut im Einsatz

Im Mai stand er in Feudenheim: der Blitzer-Anhänger. © Prosswitz

Im Mai wurde er vier Wochen getestet - jetzt kommt er wieder: Die Stadt will erneut den Blitzer-Anhänger einsetzen. "Wir haben entschieden, ihn anzumieten, zunächst für ein halbes Jahr", teilte Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats mit. "Noch im Oktober" solle er zum Einsatz kommen, sagte Eberle.

Das Gerät mit dem Namen "Enforcement Trailer", was man etwa mit "Vollstreckungs-Anhänger" übersetzen kann, sieht von hinten ähnlich aus wie ein Kleintransporter. Im Innern befindet sich ein mit Laser-Messtechnik arbeitendes Radargerät, das automatisch - und damit ohne Personal - funktioniert. "Es ist eine hervorragende Kombination aus stationärer und mobiler Anlage", so Eberle. Der Kauf des Anhängers würde 100 000 Euro kosten. Die Stadt miete das Gerät aber lieber, da dann das Personal der Firma die Wartung - etwa der Kamera und der Hochleistungsbatterie - übernehme.

Im Mai stand der Anhänger in der Lauffener Straße in Feudenheim. Allein in den vier Wochen hat es 872 Temposünder erfasst, die Mietkosten betrugen in diesem Zeitraum 6500 Euro - laut Stadt deutlich weniger als die eingenommenen Verwarnungs- und Bußgelder.

Scheibe vor Kamera beschmiert

Zu Beginn der Testphase hatten Unbekannte die Scheibe vor der Kamera und die Metallhülle beschmiert und das Gerät so kurz außer Gefecht gesetzt. "Diese Vandalismus-Aktionen sind im Lauf der Testphase stark zurückgegangen", teilte Eberle mit. Wenn jemand versucht, die sehr stabile Metallverkleidung des Anhängers gewaltsam zu öffnen, wird ohnehin ein Alarm ausgelöst. In den kommenden sechs Monaten wolle man ihn an verschiedenen Orten postieren, kündigte Eberle an.

Zudem sind 2017 neue stationäre "Blitzer" in beiden Röhren des Fahrlachtunnels geplant, weil dort zuletzt drei Motorradfahrer ums Leben kamen und bei Messungen immer wieder Verstöße gegen das Tempolimit festgestellt werden. Ferner will die Stadt mehrere Anzeigetafeln für Wohngebiete anschaffen, die den Autofahrern den blinkenden Schriftzug "Danke" zeigen, wenn sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten - oder es leuchtet warnend "Langsam" auf. pwr