BMW rammt Polizeiauto

Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch den Mannheimer Norden hat die Polizei am frühen Freitagmorgen einen flüchtenden BMW-Fahrer gestellt. Der Mann hatte zwischenzeitlich sogar einen Streifenwagen gerammt, bis ihn Beamte aus Südhessen in Lampertheim festnahmen. Warum er überhaupt geflüchtet war, liegt derzeit völlig im Dunkeln.

Der 34-jährige BMW-Fahrer war der Streifenwagenbesatzung gegen 3.30 Uhr aufgefallen, als er mit seinem Wagen aus der Riedfeldstraße (Neckarstadt) in die Ludwig-Jolly-Straße abbog. Die Beamten wollten den Mann zum Anhalten auffordern, der BMW-Fahrer wich auf ein Tankstellengelände aus, drehte dort aber den Wagen und brauste Richtung Waldhof davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, doch der 34-Jährige drückte aufs Gaspedal und fetzte Richtung Blumenau weiter auf der Sonderburger Straße. In der Braunschweiger Allee rammte der BMW-Fahrer dann einen Streifenwagen, der zwischenzeitlich zur Unterstützung herbeigezogen worden war und versucht hatte, den 34-Jährigen zu stoppen. Beamte der hessischen Polizei konnten den Mann schließlich in Lampertheim ausbremsen und die wilde Jagd beenden. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen eine Blutprobe. scho/pol