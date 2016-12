Brand gelöscht - keine Verletzten

Bis tief in die Nacht bekämpften die Feuerwehrleute den Brand in einem Recyclinbetreib in Bonadieshafen in Mannheim.

Mannheim. Der Brand in einem Recyclingbetrieb im Mannheimer Bonadieshafen ist gelöscht worden. Wie die Polizei mitteilte, dauerten die Löscharbeiten bis Mitternacht in der Nacht zu Samstag an. Der Brand war am m vergangenen Freitagmorgen gegen 11.20 Uhr auf einer Halde mit 2000 Tonnen Schredder-Vormaterial der Firma TSR Recycling ausgebrochen.

In Folge des Brandes war es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Eine Fläche in einem Durchmesser von 40 Metern war komplett verqualmt, die graue Wolke waberte durch das Hafengebiet, steigt kaum auf, zog Richtung Norden. Die Stadt löste die Warn-Apps "Katwarn" und "Nina" aus, bat per Radio, in den Stadtteilen Neckarstadt, Luzenberg, Waldhof, Sandhofen, Schönau, Gartenstadt und Jungbusch alle Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftung- und Klimaanlage auszuschalten, um Atemwegsreizungen zu verhindern. "B 44 und Frankenthaler Straße ist eine dichte Dunstglocke, die Leute dort spüren ein Kratzen im Hals", sagte Alexander Pistorius, Einsatzleiter Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes, auf der Anfahrt. Nach bisherigen Informationen ist bei jedoch niemand verletzt worden.

Auch nach der "Feuer aus"-Meldung waren die ganze Nacht noch Feuerwehrleute mit Nachloescharbeiten beschäftigt oder als Brandwache präsent. Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks leuchteten die Einsatzstelle aus. Im Lauf des heutigen Samstags werden nun die Schläuche eingerollt, alle Materialien abgeräumt und kehren die letzten Feuerwehrleute auf die Wachen zurück. Die Suche nach der Brandursache geht am Montag weiter. Das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde hatte bereits am Freitag verfügt, dass neben den Ermittlern der Wasserschutzpolizei ein Brandsachverständiger eingeschaltet werden soll. (pol/leh/pwr)