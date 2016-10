Breite Straße – kommt jetzt die Stadtbibliothek?

Ab Marktplatz eine eher schwierige Handelslage: die Breite Straße. © Prosswitz

Der für alle überraschende Rückzug von Decathlon aus der Breiten Straße nach nur zwei Jahren hat den Handel, aber auch die Anwohnerschaft dort schwer erschüttert. Ab dem Marktplatz hat es die Handelslage offensichtlich zusehends schwer, denn schließlich war selbst der französische Sportartikel-Riese nicht der erhoffte Frequenz-Bringer für die Läden und Lokale dort. "Umdenken", sagen daher nun Werbegemeinschaft und Bürgerverein östliche Innenstadt, sie fordern "ein neues städtebauliches Konzept" - denkbar sei etwa die Ansiedlung der Stadtbibliothek oder anderer öffentlicher Einrichtungen dort. Also weg vom Handel hin zu anderen Nutzungen? Ja, sagt nun auch die CDU zu solchen Überlegungen, sie will der Lage mit Bildung, Kunst oder Kultur neues Leben einhauchen.

"Standort problematisch"

Dass es für die Gewerbetreibenden nicht einfach ist, in der Breiten Straße hinter dem Marktplatz zu bestehen, unterstreicht die Nachricht von einer weiteren Schließung in der Lage: McDonald's in H 1 schließt Ende Mai 2017, der Standort soll weitervermietet werden. Manfred Büch, der sieben Filialen der Schnellrestaurant-Kette betreibt: "McDonald's will mit einem völlig neuen Konzept durchstarten, für mich bedeutet das mehr als eine halbe Million Euro an Investitionen pro Filiale. Ich habe mich entschlossen, diesen Umbau zunächst auf den Planken voranzutreiben". Im Februar feiere man da Eröffnung - und gebe dann H 1 auf: "Der Standort Breite Straße ist problematisch, jeden zweiten Tag hört man dort ja von neuen Schließungen."

Die großen Hoffnungen auf den so lange ersehnten Frequenzbringer für die Lage haben sich nicht erfüllt, und auch der zuständige Wirtschaftsbürgermeister, Michael Grötsch, hatte sich enttäuscht gezeigt, dass alle städtischen Investitionen zur Aufwertung der Breiten Straße - etwa die Ansiedlung der Abendakademie oder der Umbau der Straße - nicht den gewünschten Erfolg gezeigt hatten. Für Lutz Pauels, den Chef der Werbegemeinschaft City, sind es Nachrichten wie diese, die ihn zur Überzeugung gebracht haben, "dass die Perspektive, das Drittel der Breiten Straße ab Marktplatz zur Handelslage zu machen, einfach nicht mehr realistisch ist". Doch Pauels hat nicht nur die offensichtlichen Schwierigkeiten - wie aktuell von Decathlon - im Blick: "Nein, es geht auch um die Ausweitung der Handelsflächen wie jetzt im Stadtquartier Q 6/Q 7, da wird die Lage ab dem Marktplatz einfach abgehängt".

Verstärken werde sich dieser Trend durch andere Entwicklungen im Innenstadt-Handel. So gibt es Informationen, dass der Kaufhof in P 1 im kommenden Jahr umgebaut werden soll, das Postgebäude am Paradeplatz ist wohl ebenfalls an Investoren verkauft, es soll nach einem Umbau neben der Post einen Mix aus Handel, Gastronomie und Büroflächen beherbergen, hört man in der Branche. "All das macht es für die Breite Straße nicht leichter".

"Sinnvolle Alternativen" gesucht

Eine neue städtebauliche Ausrichtung müsse her, fordert auch Wolfgang Ockert vom Bürger- und Gewerbeverein östliche Innenstadt - und er hat wie Pauels auch bereits Vorstellungen, wie diese Neuausrichtung aussehen könnte: "Unsere erste Präferenz für den künftigen Standort der Stadtbibliothek ist klar N 1, sollte das nicht möglich sein, dann wäre das Decathlon-Haus eine sinnvolle Alternative". Die Nähe zur Uni, zur Neckarstadt, zu den Innenstadt-Schulen und zur Abendakademie, all das seien Pluspunkt für diese Alternative. Unterstützung für eine solche Neuausrichtung in der Ansiedlungsstrategie kommt derweil von der CDU. Ihr Chef Nikolas Löbel ist sich sicher, "dass es ein ,Weiter so' nicht mehr geben kann". Er will in dem problematischen Teil der Breiten Straße "vermehrt öffentliche und städtische Nutzungen aus dem bereich der Bildung oder von Kunst und Kultur" ansiedeln. Man lade Bürger, Investoren und Interessenvertretungen ein, daran mitzuarbeiten: "Wir müssen die Breite Straße neu denken", warte man weiter, drohe ein "Abrutschen des gesamten anliegenden Bereichs".

Wie brisant auch Werbegemeinschaft und Bürgerverein die Situation einschätzen, zeigt sich in einem "Aktionsplan", den man zusammen mit der AG Breite Straße entwickelt hat - Lutz Pauels: "Wir haben uns während der Bauphase von Q 6/Q 7 zu Recht auf die Freßgasse konzentriert, jetzt braucht uns die Breite Straße". Noch im Advent werde an allen Samstagen eine herumlaufende Band die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Lage lenken, "zudem haben wir für die Vorweihnachtszeit ein attraktives Gewinnspiel entwickelt, an dem sich die Händler vom Schloss bis zum Neckartor beteiligen". Der Hauptpreis wird auf dem Marktplatz gezogen - Gewinner soll in jedem Fall die Breite Straße sein.