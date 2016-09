Brieftauben und klopfende Herzen

Noch heute steckt Klaus Hinkel der Duft von Meeresfisch in der Nase - und er erinnert sich noch genau, wie er sich Selbige gleich nebenan am Schaufenster des Spielwarengeschäftes platt drückte: Mitten in das Herz von Mannheim lässt das historische Foto der neuen "MM"-Rätselfolge blicken, nach S 1, 2-8, wo sich noch heute der Sitz einer "Nordsee"-Filiale befindet. Und so fiel es nicht nur etlichen Lesern leicht, die Häuserzeile in der Nähe des Marktplatzes zu erkennen. Vielmehr verbinden viele die markante Ecke auf der Breiten Straße mit bewegenden, witzigen - und zuweilen auch skurrilen Erlebnissen.

Dazu zählt sicherlich auch die Geschichte "Peter 1 rammt Peter 3" von Norbert Leidig. "Fehlalarm wurde Funkstreifenwagen zum Verhängnis", war damals, vor rund 45 Jahren, im "MM" zu lesen, dazu das Bild von "MM"-Fotograf Pit Steiger mit einem heftig zerknautschten "Peterwagen"-Kühler und dem Text: "Schrottreif - der demolierte Peter 3." Was war passiert? Ein Fehlalarm in der Deutschen Bank hatte im Polizeipräsidium die Alarmglocken schrillen lassen. Aus Richtung Kurpfalzbrücke brauste "Peter 1" herbei, durch die verlängerte Jungbuschstraße "Peter 3". An der Kreuzung prallten sie aufeinander. Beide Polizisten hatten offenbar wegen des Warnsignals im eigenen Auto die Sirene des Kollegenfahrzeuges überhört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nur der Sachschaden an den beiden ramponierten "Peterwagen" war mit einer Höhe von 9000 Mark ganz schön happig hoch.

Das waren auch die Preise im "Nürnberger Spielwarenhaus" - zumindest für einen Schuljungen. Dennoch übten die Schaufenster damals auf Manfred Hexamer eine magische Anziehungskraft aus.

Junge Tierforscher auf dem Markt

Eigentlich sollte der Neckarstädter ja bei "Samen-Schmidt", der sich auf unserem Foto Ende der 40er- und 50er-Jahre noch in dem Haus mit der Lotteriewerbung befand, Vogelfutter kaufen: "Mein Vater züchtete Kanarienvögel und Brieftauben." Doch an den Auslagen in dem niedrigen Gebäude davor kam der Junge nicht vorbei. "Märklin-Eisenbahnen, Dampfmaschinen. . . Das ließ die Herzen von kleinen - und großen - Männerherzen schneller schlagen." Und die der Mädchen?

Natürlich auch. Schließlich gab's jede Menge Schildkröt-Puppen aus Neckarau: "Und für uns Buben und die Mädels Steiff-Tiere." Was für eine herrliche Reise in die Welt der Kinderträume - allerdings mit Folgen: "Ich kam dann immer sehr spät von meinen Besorgungen zurück. Weil ich vor lauter 'gucke' völlig das Gefühl für die Zeit verloren hatte. Jedes Mal!!!"

Daran ist indirekt auch Klaus Hiltscher nicht ganz unschuldig. Schließlich zeichnete der Oststädter und gelernte Schaufenstergestalter nicht nur für die Auslagen des Defaka-Kaufhauses in T 1, sondern auch für die im Spielwarenhaus verantwortlich: "Der Seniorchef der Familie Hoffman hatte mich zu jener Zeit noch höchstpersönlich eingestellt." Zu "Gucke" gab es jedoch auch andernorts eine ganze Menge, vor allem für junge Tierforscher. "Fisch war ja damals noch sehr preiswert", erinnert sich Manfred Hexamer.

Und deshalb waren Kabeljau, Scholle und Hering in den frühen Nachkriegsjahren, etwa zu der Zeit, als auch das Rätselfoto aufgenommen wurde, sehr beliebt: "Sogar auf dem Wochenmarkt in G 1 wurden bis in die 60er-Jahre noch lebende Fische verkauft. Was wir, als wir noch klein waren, natürlich besonders spannend fanden." Karpfen, Aale oder Rotaugen, die alle in riesigen Metallwannen am Marktplatz-Brunnen ihre Runden drehten: "Das war großartig, denn wann hatten wir Kinder aus der Innenstadt schon mal Gelegenheit aus solcher Nähe schwimmende Fische zu sehen."

Eigentlich noch lieber auf dem Teller als im Eimer betrachtet Steffen Becker die Flossentiere: "Natürlich habe ich manches mal in der 'Nordsee' gegessen. Günstig, lecker und - was für mich, da ich ein Freund großer Portionen bin, wichtig ist - reichlich. Eben ein Geschäft, das seit Jahrzehnten in 'Monnem' angesiedelt und einfach nicht mehr wegzudenken ist." Der Duft von frisch ausgebackenem Fisch inclusive.