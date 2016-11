„Bringen Menschen mitten ins städtische Leben“

Die Mannheimer wollen die Planken mit Bahn. Was bedeutet das für die RNV, wie bewältigt sie den Planken-Umbau, wie kann der ÖPNV attraktiver werden? Ein Gespräch mit Martin In der Beek, dem Technischen Geschäftsführer des Unternehmens.

Herr In der Beek, die Bürger wollen die Straßenbahn auf den Planken. Für Sie eine Überraschung?

Martin In der Beek: Keineswegs. Die Straßenbahn muss dahin fahren, wo unsere Fahrgäste hin wollen. Unsere Bahnen bringen die Menschen mitten ins Herz des städtischen Lebens. Das ist einfach ein Stück Lebensqualität. Die Planken sind eine Einkaufsmeile der kurzen Wege. Der direkte Anschluss an den ÖPNV spielt dabei eine unverzichtbare Rolle. Das zeigen übrigens auch unsere Fahrgastzahlen: Allein an den drei Haltestellen in den Planken steigen jeden Tag rund 46 000 Menschen ein und aus. Das spricht für sich.

Martin In der Beek Martin In der Beek, geboren 1965 in Lengerich (NRW), übernahm bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft Karlsruhe 1992 die Leitung der Verkehrsplanung und wirkte beim Aufbau des Karlsruher Verkehrsverbundes mit.

2000 wechselte der Diplom-Informatiker (FH) zu den Verkehrsbetrieben Karlsruhe als Hauptabteilungsleiter Betrieb.

Seit 2007 ist In der Beek Technischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH. Er vertritt die Belange des ÖPNV in der Region auch in verschiedenen Gremien des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen. (scho)

Fast ein Viertel der Befragten war dennoch der Meinung, man könne auf Bahnen dort verzichten. Ginge das überhaupt?

In der Beek: Das wäre nach unserer Überzeugung wenig sinnvoll. Die Planken leben ja nicht zuletzt von ihrer hervorragenden Anbindung an den ÖPNV. Darauf zu verzichten, würde die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger völlig zurecht als Zumutung empfinden. Ganz besonders treffen würde das zudem die Menschen, die selbst nur eingeschränkt mobil und deshalb alternativlos auf den ÖPNV angewiesen sind. Wer also eine Verbannung der Straßenbahn aus der Fußgängerzone fordert, der mutet vielen Menschen kompromisslos lange Wege zu, ist bereit, sie unnötig in der Gestaltung ihrer Wege einzuschränken und nimmt in Kauf, dass sie womöglich gar nicht mehr in die Innenstadt kommen. Das kann wirklich keine ernsthafte Alternative sein.

Die Planken ohne Bahn - das wird 2017 monatelang so sein. Für die Mehrheit der Bürger gar kein Problem. Ist es für die RNV eines?

In der Beek: Ich denke, auch da haben die Menschen eine ganz richtige Einschätzung. Seien wir realistisch: Die Bahnen während der Neugestaltung weiter durch die Planken zu führen, würde zu längeren Bauabläufen und zu Störungen im Bahnbetrieb führen. Deshalb wurde entschieden, lieber zügig zu bauen. Natürlich wird es für Fahrgäste zu Einschränkungen bei den gewohnten Verbindungen kommen. Aber wir werden gut über die alternativen Fahrmöglichkeiten informieren. Erfahrungsgemäß hat der Kunde Verständnis dafür, dass solche Bauarbeiten wichtig sind, damit der ÖPNV zuverlässig und sicher funktioniert.

Nur ein Drittel der Befragten fährt häufig oder sogar sehr häufig Bahn - was muss die RNV tun, um attraktiver zu werden?

In der Beek: Wir stellen fest, dass wir auf gut ausgebauten, nachgefragten Verbindungen Verkehrsanteile von bis zu 50 Prozent haben. Bezogen auf alle möglichen Relationen im Netz sieht das natürlich anders aus. Aber viele Fahrgäste kommen nicht von selbst. Wir müssen Tag für Tag mit unserer Qualität überzeugen. Vor allem müssen wir aber auch weiter in unser Streckennetz und unsere Fahrzeuge investieren. Das kostet Geld, etwa für neue Fahrzeuge, und leider stehen trotz vieler Absichtserklärungen der Länder für den Ausbau des ÖPNV immer weniger Mittel zur Verfügung. Es ist schon paradox: Alle wollen mehr und besseren ÖPNV - aber wenn es um die notwendige Finanzierung geht, dann werden die Städte und die Verkehrsunternehmen allein gelassen. (scho)