Brücke zwischen Jung und Alt

Altwerden - ein unangenehmes Thema. Nicht nur die eigenen mit den Jahren zunehmenden Beschwerden, auch die Gebrechlichkeiten der Eltern und Großeltern lassen sich gut verdrängen, wenn der Fokus auf die Herausforderungen des Alltags gelenkt ist. Beim Filmfestival der Generationen richtet sich die Kamera allerdings genau auf diese nicht immer leichten Szenen und fängt ein, was sonst aus dem Blickwinkel verschwindet.

Am Dienstagabend startete im Mannheimer CinemaxX die Filmreihe. Über 50 Streifen über das Älterwerden laufen nun noch bis zum 14. Oktober in vielen Städten der Metropolregion.

Über 50 Vorführungen

Europäisches Festival der Generationen Das Filmfestival der Generationen startet zum siebten Mal. Im Programm für die Metropolregion Rhein-Neckar werden rund 50 Filme gezeigt. Im Anschluss an jeden Film findet eine Diskussion statt. Unter anderem laufen "Still Alice" (USA 2014), "Honig im Kopf" (Deutschland 2014), "Anfang 80!" (Österreich 2011) oder "Die Schüler der Madame Anne" (Frankreich 2014) in den Kinos. abo

Sie alle haben nicht nur das Thema gemeinsam, sondern auch die Diskussion im Anschluss. "Besondere Filme als Kommunikationsbrücke", so beschreibt Festival-Leiter Michael Doh die Idee: "Wir wollen den Austausch mit dem Publikum und den Dialog unter den Generationen." Der Eröffnungsfilm "Ein Mann namens Ove" (Schweden 2015) nähert sich dem Älterwerden auf humorige, leichte Art: In einer Wohnsiedlung hält der grantige, frisch in Rente geschickte Ove das Gelände sauber und seine Nachbarn auf Abstand. Erst als eine Migrantin mit ihrer Familie nebenan einzieht und beharrlich Oves Mithilfe einfordert, findet der Alte sein Lächeln wieder, knüpft nach vielen Jahren in der Zurückgezogenheit vorsichtig zarte Bande zu den Menschen in seiner Umgebung.

"Bedeutung von Nachbarschaftshilfe" ist dann auch das Thema der anschließenden Diskussion. Moderator Derek Cofie-Nunoo gibt die Fragen, die unter den Nägeln brennen, an die ehemalige saarländische Familienministerin Barbara Wackernagel-Jacobs und Norbert Blüm, Bundesarbeitsminister a. D., weiter. Und die beiden Gäste haben viele Ideen für das Zusammenleben von Jung und Alt. Wackernagel-Jacobs träumt von mehr Begegnungsstätten, Stadtteilen mit offenen Treffpunkten wie beispielsweise einer Marktmeile wünscht sie sich.

Blüm fordert mehr Einsatz von den Senioren: "Mit geht es auf den Geist, dass die Alten nur noch über sich und ihre Krankheiten reden", schimpft er. "Wenn das Leben auf die eigenen Befindlichkeiten schrumpft, dann ist man tot." Der Blick müsse auch auf das Drumherum gerichtet sein. Die Jungen warnt er davor, den Bezug zu den Menschen zu verlieren: "Wir dürfen uns nicht in eine anonyme Gesellschaft begeben, die nur noch über Computer kommuniziert, in der keiner mehr weiß, wie der andere riecht."

Ria Weisenbach, Ruth Frankenbach und Helga Obrich gehören zu den 200 Festival-Besuchern, sie engagieren sich im Seniorenbeirat Frankenthal, genießen das Ausgehen zu dritt. "Lange Zeit haben sich die Alten abgekapselt, aber jetzt kommt das langsam wieder, auch durch unsere Arbeit", erklärt Ria Weisenbach. "Wir müssen noch ein bisschen Geduld haben", ahnt sie, "aber es wird sich lohnen". Dass die Generationen wieder näher zueinanderfinden, voneinander profitieren, das sollte das gemeinsame Ziel sein, betont Ruth Frankenbach. Das Filmfestival der Generationen sei dafür perfekt geeignet.

Annabell Becker (31) hat die Filmtickets gewonnen. Vermutlich hätte sie sonst an diesem Abend nicht im Kino gesessen. "Dabei passt das Thema zu uns", sagt sie und lächelt ihrer Begleiterin Sina Bauer-Hermann zu. "Wir haben beide unsere Omas mitgepflegt, bis sie gestorben sind. Diese Erfahrung verbindet uns." Sie hätten den Omas Zeit geschenkt, erzählen sie: "Zum Reden, Spazierengehen, miteinander Essen." Und was kam zurück? "Einfach ganz viel, was uns für immer prägen wird", erklärt Bauer-Herrmann und sie wirkt sehr dankbar.