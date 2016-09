Buga-Städte wollen hoch hinaus

Alle Bilder anzeigen Vorbild für Mannheim, Heilbronn und Erfurt: Buga-Planer Stefan Lenzen integrierte eine Seilbahn in die Floriade 2012 in Venlo (Niederlande). © Buga GmbH Vom Landschaftsplaner serviert: Eine Buga-Seilbahn am Neckar als Verbindung zwischen Kurpfalzbrücke und Spinelli-Gelände. © Dolch

Heilbronn, Erfurt, Mannheim - in dieser Reihenfolge könnte die für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 vorgesehene Seilbahn jeweils auf- und wieder abgebaut werden. Die Erfurter Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß teilte dies jetzt im Aufsichtsrat ihrer Gesellschaft in der thüringischen Landeshauptstadt mit. Die künftigen Bundesgartenschau-Städte Heilbronn (2019), Erfurt (2021) und Mannheim überlegen demnach, sich die Kosten für eine Seilbahn des österreichischen Herstellers Doppelmayr zu teilen.

Für das Gemeinschaftsprojekt, so konkretisiert der Geschäftsführer der Mannheimer Bundesgartenschau-Gesellschaft, Michael Schnellbach, könnten die drei Buga-Städte möglicherweise eine gemeinsame Betreiber-Gesellschaft gründen und die Seilbahn vom Hersteller mieten. Für die weitere Nutzung der Anlage nach der Mannheimer Buga wäre dann wieder die Hersteller-Firma Doppelmayr zuständig.

Zusätzliche Besucher-Attraktion

Die Idee, seine für Mannheim vorgeschlagene Gondelbahn aus Anlagen früherer Gartenschauen zusammenzusetzen, hatte Buga-Planer Stephan Lenzen im Juli dem Gemeinderat vorgestellt (wir berichteten). Lenzen hatte bereits für die Bundesgartenschau 2011 in Koblenz und die Floriade 2012 im niederländischen Venlo Doppelmayr-Seilbahnen geplant und errichtet.

Die Kosten könnten durch das gemeinsame Vorgehen "deutlich gesenkt" und den Besuchern der Bundesgartenschauen eine zusätzliche Attraktion geboten werden, sagte die Erfurter Buga-Chefin Kathrin Weiß. Der Aufsichtsrat der Buga Erfurt 2021 genehmigte zuvor die Planungen für eine temporäre Seilbahn. Das Projekt befinde sich in allen drei Buga-Städten allerdings noch im Stadium der Voruntersuchung, betonte Weiß. Für die Bahn in Erfurt mit einer 1,1 Kilometer langen Trasse in der Innenstadt werde mindestens mit einem einstelligen Millionenbetrag gerechnet.

Gartenschau-Orte verbinden

Für Mannheim gibt es noch keine Kostenschätzungen. Nach den Vorschlägen Lenzens sollen die Passagier-Gondeln, die den Neckar am Luisenpark überqueren, auf der rund drei Kilometer langen Strecke zwischen der Kurpfalzbrücke und dem Spinelli-Gelände hin und her fahren. Der Bonner Landschaftsplaner will das neue Buga-Areal auf dem Gelände der ehemaligen Spinelli-Kaserne, den Luisenpark sowie die Innenstadt rund um Wasserturm, Augustaanlage und Kaiserring mit der Seilbahn verbinden. Grundidee dabei: die Orte der Gartenschauen von 1907 und 1975 mit der neuen Buga 2023 in eine Beziehung zu bringen. Das umstrittene Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au wäre dann nicht mehr Teil des Buga-Kerngeländes.

"Uns ist es wichtig, dass die Seilbahn ein realistisch geplantes Projekt wird, das keine zusätzliche finanzielle Belastung bedeutet", sagte die Erfurter Buga-Chefin Weiß. Ganz ähnlich äußert sich auch Susanne Bucher-Pinell von der Heilbronner Gartenschau-Gesellschaft: "Wir haben grundsätzlich Interesse an dem gemeinsamen Projekt, aber wir müssen es erst noch genau prüfen." Während Erfurt und Mannheim schon konkrete Trassenführungen vorgeschlagen haben, ist man in Heilbronn noch nicht so weit: "Gartenschau-Besucher mögen solche Transportmittel sehr gerne", sagte Bucher-Pinell. Festlegungen über eine Strecke seien aber noch keine getroffen worden, damit sei frühestens im Oktober zu rechnen.

Erinnerung an Aerobus von 1975

Die Seilbahn-Idee war im Verkehrsverbund Rhein-Neckar ebenfalls diskutiert worden, um im Zusammenhang mit dem geplanten Abriss der Hochstraße Nord in Ludwigshafen eine zusätzliche Nahverkehrsverbindung über den Rhein zu schaffen. Im Juni dieses Jahres erteilten die im Verbund zusammengeschlossenen Verkehrsbetriebe der innerstädtischen Seilbahn allerdings eine Absage.

Ein ähnliches Verkehrsmittel hatte es auf einem Teil der jetzt vorgeschlagenen Buga-Trasse bereits während der Bundesgartenschau 1975 gegeben. Der damals so genannte Aerobus, eine an Stahltrossen hängende Schwebebahn, fuhr seinerzeit zwischen Fernmeldeturm und Multihalle durch die Stadt.