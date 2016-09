Bundesgartenschau-Städte wollen sich Seilbahn teilen

Erfurt (dpa/lsw) - Die künftigen Bundesgartenschau-Städte Heilbronn, Erfurt und Mannheim wollen möglicherweise gemeinsam eine Seilbahn nutzen. Damit könnten Kosten gesenkt und den Besuchern der Bundesgartenschauen (Buga) eine zusätzliche Attraktion geboten werden, sagte die Erfurter Buga-Chefin Kathrin Weiß am Dienstag.

Der Aufsichtsrat der Buga Erfurt 2021 genehmigte zuvor die Planungen für eine temporäre Seilbahn in der Thüringer Landeshauptstadt. Das Projekt befinde sich in allen drei Buga-Städten aber noch im Stadium der Voruntersuchung, betonte Weiß.

Die Seilbahn könnte zunächst 2019 in Heilbronn, dann 2021 in Erfurt und schließlich 2023 in Mannheim eingesetzt werden. Für das Projekt in Erfurt werde mindestens mit einem einstelligen Millionenbetrag gerechnet. Für die 1,1 Kilometer lange Trasse - die den Petersberg und den egapark barrierefrei verbinden soll - kämen zwei Strecken in Frage.

"Die Chancen für die Seilbahn stehen 50 zu 50", sagte Weiß. So müssten unter anderem die betroffenen Grundstückseigentümer mit ins Boot geholt und Finanzierungsmodelle geklärt werden.