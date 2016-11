Bundessieger aus der Region

Elektroniker für Automatisierungstechnik, Fachinformatiker, Kauffrau für Verkehrstechnik - das sind nur einige der Berufe, in denen Auszubildende aus dem Bezirk Rhein-Neckar die höchste Punktzahl erreicht haben. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat jetzt die 103 Prüfungsbesten von insgesamt 6500 Teilnehmern (bestanden haben 88 Prozent) im Musensaal des Rosengartens für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet.

14 von ihnen gehören zu den Besten in Baden-Württemberg, drei von ihnen sogar zu den besten Auszubildenden in ganz Deutschland. Bundesbester ist Industriekeramiker Verfahrenstechnik Thor Zimmernink. Er hat seine Ausbildung bei der Friatec Aktiengesellschaft in Mannheim absolviert. "Per Zufall" sei er auf diesen Beruf gestoßen, sagte der 26-Jährige. "Die Ausbildung hat mir viel Spaß gemacht, und jetzt bin ich sehr glücklich über den Erfolg." Er ist nach dem guten Prüfungsergebnis direkt von Friatec übernommen worden.

"Für mich der perfekte Beruf"

Preise in Höhe von 33 500 Euro In Anerkennung besonders herausragender Prüfungsleistungen haben Mitgliedsunternehmen der IHK Preisgelder in Höhe von 33 500 Euro für die Prüfungsbesten gestiftet: Ehrenpreis der "Viktor und Sigrid Dulger Stiftung": Christoph Stark (Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei Roche Diagnostics) und Daniel Clinton (Weiterbildung als Industriemeister, Fachrichtung Printmedien). Förderpreis der Wilhelm-Müller-Stiftung für die beste Abschlussprüfung in den Berufen Industriekaufmann/-frau: Daniel Kniel (Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis), Mona Zapf (Scheuermann + Heilig), Marie Cathrin Wehrum (PKF Riedel Appel Hornig) und Melisa Muratovic (Roche Diagnostics). Förderpreis der Sparkasse Rhein-Neckar Nord für den besten Absolventen im Ausbildungsberuf Bankkauffrau/ Bankkaufmann und den besten Prüfungsteilnehmer bei der Zusatzqualifikation Allfinanz für Bankkaufleute: Janine Schürger (Sparkasse Kraichgau) und Vera Ohlhauser (Sparkasse Heidelberg). Förderpreis der Roche Diagnostics GmbH: Camilla More (Chemielaborantin Roche Diagnostics) und Carolin Fentz (Industriemeisterin Chemie). Förderpreis der CEMA - Spezialisten für Informationstechnologie für die beste Prüfungsleistung in einem technischen und einem kaufmännischen Ausbildungsberuf der Informationstechnologie: Sebastian Harke (USS GmbH), Dominic Holzwarth (SAP SE) und Luca Fischer (Roche Diagnostics). Förderpreis der GBG -Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft für den besten Absolventen im Ausbildungsberuf Immobilienkaufmann/-frau: Nazim Sehli (Rothmann Immobilien). Förderpreis der Firma Char & Steiger Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung für den besten Absolventen im Ausbildungsberuf Kaufmann (-frau) für Versicherungen und Finanzen: Jessica Bauer (SV Sparkassenversicherung).

Bundesbester Azubi ist auch Manuel Müller. Er wurde beim Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg in Heidelberg zum Fahrradmonteur ausgebildet. "Das ist für mich der perfekte Beruf, schon als Kind habe ich das Fahrrad geliebt", sagte der 25-Jährige. Er hat eine Festanstellung in einem Fahrradgeschäft in Stuttgart gefunden.

Stolz auf ihr gutes Ergebnis ist auch Industriekauffrau Mona Zapf. Die 22-Jährige ist nicht nur Bundesbeste, sondern erhielt außerdem einen Förderpreis der Wilhelm Müller-Stiftung Mannheim. Nach erfolgreicher Ausbildung bei der Scheuermann + Heilig GmbH in Buchen beginnt sie nun ein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an einer Dualen Hochschule.

IHK-Präsidentin Irmgard Abt gratulierte den Absolventen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung. Sie dankte allen, die die Absolventen während der Ausbildung unterstützt haben, sowie den Stiftern der insgesamt 15 Preise für die Prüfungsbesten.

"Die duale Ausbildung ist nach wie vor die wichtigste Quelle für den Fachkräftenachwuchs der Unternehmen" sagte Abt. "Made in Germany" genieße weltweit einen exzellenten Ruf. Abt appellierte deshalb an die Kommunalpolitiker im Saal, für eine gute Infrastruktur in den Berufsschulen zu sorgen durch Investitionen in Gebäude, Ausstattung und Digitalisierung.

Die IHK investiere in Berufsbildung, indem sie im Frühjahr 2017 auf dem ehemaligen Vögele-Gelände für neue attraktive Räume mit besten technischen Voraussetzungen für eine gute Lernatmosphäre sorge, so die Präsidentin. Das Berufsleben mit einer Ausbildung zu beginnen, sei eine "kluge und zukunftsweisende Entscheidung".

Auf die Prüfungsbesten warteten hervorragende Jobperspektiven. "Der Mangel an Facharbeitern und Kaufleuten, insbesondere mit Weiterbildung zum Meister oder Fachwirt, ist heute schon um ein Vielfaches größer als derjenige an Akademikern und wird weiter steigen", betonte Abt.

Aufgelockert wurde die Feier durch Kurpfälzer Weisheiten von Kabarettist Christian "Chako" Habekost. Fürs musikalische Programm sorgte die Band Amokoma.