"Bühne frei für die Selbsthilfe" heißt es am Samstag, 17. September, im Nationaltheater - denn dort inszeniert der Gesundheitstreffpunkt den 9. Mannheimer Aktionstag rund um Betroffeneninitiativen von A wie Angst bis Z wie Zwangsstörung. Eineinhalb Jahre bereitete die regionale Arbeitsgemeinschaft für Selbsthilfegruppen das facettenreiche Programm an besonderen Orten vor - nämlich im Opernhaus, im Ballettsaal und in den Foyers. Vor der gestrigen Pressekonferenz hat der "MM" mit drei jener Gruppen Kontakt aufgenommen, die sich mit einem Stand präsentieren.

Schwierige Raumsuche

Es sei nicht einfach gewesen für das N1-Stadthaus, wo vor fünf Jahren der letzte Selbsthilfetag stattfand, Ersatzräumlichen zu finden, berichtet Bärbel Handlos. Umso mehr freut sich die Geschäftsführerin des Gesundheitstreffpunkts: "Es war wirklich toll, wie uns der Opern-Intendant entgegengekommen ist und wie dann alles lief."

Daten und Fakten Der 9. Selbsthilfetag bietet am Samstag, 17. September, von 11 bis 17 Uhr im Nationaltheater (barrierefrei) viele Infos mit kulturellem Programm - unterstützt durch die Glücksspirale, die Stadt und Krankenkassen. Veranstalter ist der Gesundheitstreffpunkt mit Domizil in der Alphornstraße 2a. Auf der Homepage findet sich das komplette Programm mit Uhrzeiten: www.gesundheitstreffpunkt.mannheim.de. Lotsen und Kulturdolmetscher (türkische Sprache) sind im Einsatz. Im Opernhaus gibt es Induktionsschleife und Kopfhörer mit Infrarottechnik für Schwerhörige. wam

"Bunt, kulturell und vielfältig" will sich die Selbsthilfe präsentieren - und das am Tag des Freiwilligentags der Metropolregion mit dem Motto "Wir schaffen das". Zu den Höhepunkten des Programms dürfte eine Lesung von Giulia Enders aus ihrem Buch "Darm mit Charme" gehören. Die junge Ärztin aus Mannheim, die gerade in Frankfurt promoviert, beleuchtet mit Sachkenntnis und Witz ein "hochkomplexes, wunderbares, unterschätztes Organ", dem noch immer "Igittigitt" anhaftet. Dabei fungiert der Darm in der Leibesmitte als so etwas wie unser zweites Gehirn - Schmetterlinge im Bauch inbegriffen. Die Erfolgsautorin, erzählt Bärbel Handlos, habe sofort zugesagt, als sie die Selbsthilfegruppe Morbus Crohn und Colitis ulcerosa um eine Lesung bat.

Im Opernhaus tritt auch der Chor mit Band und dem schönen Namen "Faltenrock" auf, ein Kooperationsprojekt mit der Mannheimer Popakademie. Die Tanzpiratenshow des Freizeitclubs "Tausendfüßler" will 130 Akteure auf die Bühne bringen - darunter auch "tanzende" Rollstuhlfahrer. Im Theater-Café ist Kulturelles der besonderen Art geplant: Thomas Haase hat nach Jahren der Taubheit wieder die Welt des Hörens erobert - dank beidseitigem Cochlea Implantat. Der aus dem Allgäu stammende Bergsträßer mit Liebe zur Volksmusik spielt Zither und Kontragitarre. Auch andere Mitglieder von Selbsthilfegruppen präsentieren bei dem Aktionstag ihre künstlerischen Talente.

Zu den medizinischen Schwerpunktthemen gehört chronische Pein: Der Präsident der Deutschen Schmerzliga, Michael Überall (Nürnberg), hat seinem Vortrag den Titel gegeben: "Vielfach vermessen, häufig diskutiert, selten verstanden". Marianne Simon weiß, was es bedeutet, wenn Schmerz ein Eigenleben entwickelt und gleichzeitig das bisherige Leben aus den Fugen gerät. Durch die Folgen eines Arbeitsunfalles, bei dem neben der Schulter auch Nervenbahnen massiv verletzt wurden, galt sie als nicht mehr berufsfähig. "Ich sei austherapiert, solle meinen Job aufgeben", bekam die EDV-Spezialistin von einem Arzt zu hören. Sie gab aber nicht auf, suchte sich anderweitig medizinische Hilfe, arbeitet heute wieder Vollzeit und leitet die Selbsthilfegruppe "Schmerz lass nach".

Im Alltag beistehen

"Es ist, als ob die Seele unwohl wäre", notierte einst Erich Kästner. Wie sich Depressionen "erkennen, verstehen, behandeln lassen", schildert Psychiater Michael Deuschle vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Die große Traurigkeit macht aber nicht nur Betroffenen zu schaffen - auch Angehörigen. "Wir bieten einen Schutzraum, in dem Väter, Mütter, Partner oder Freunde von Menschen mit Depression aussprechen können, was sie bewegt", erläutert Bianca Beyer, Leiterin der Selbsthilfegruppe. Wichtig sei, Angehörigen die Last zu nehmen, sich für alles verantwortlich zu fühlen.

Der Gesundheitstreffpunkt betreut in der Region 243 Selbsthilfegruppen, 53 davon beteiligen sich an dem Aktionstag, für den Oberbürgermeister Peter Kurz die Schirmherrschaft übernimmt. Kooperationspartner wie die Patientenberatung oder der Pflegestützpunkt suchen ebenfalls das Gespräch.